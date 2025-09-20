Civic (CVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.088973 24 timer lav $ 0.092802 24 timer høy Laveste pris $ 0.01102541 All Time High $ 1.35 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -3.47% Prisendring (7D) -2.43%

Civic (CVC) sanntidsprisen er $0.089417. I løpet av de siste 24 timene har CVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088973 og et toppnivå på $ 0.092802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CVC er $ 1.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.01102541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CVC endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.47% over 24 timer og -2.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Civic (CVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.44M Opplagsforsyning 802.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Civic er $ 71.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CVC er 802.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.44M.