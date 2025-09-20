BurnedFi (BURN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24 timer lav $ 2.89 $ 2.89 $ 2.89 24 timer høy 24 timer lav $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 24 timer høy $ 2.89$ 2.89 $ 2.89 All Time High $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 Laveste pris $ 0.542183$ 0.542183 $ 0.542183 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) +46.02% Prisendring (7D) +46.02%

BurnedFi (BURN) sanntidsprisen er $2.82. I løpet av de siste 24 timene har BURN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.43 og et toppnivå på $ 2.89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURN er $ 10.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.542183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURN endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +46.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BurnedFi (BURN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.08M$ 35.08M $ 35.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.08M$ 35.08M $ 35.08M Opplagsforsyning 12.46M 12.46M 12.46M Total forsyning 12,455,078.293093828 12,455,078.293093828 12,455,078.293093828

Nåværende markedsverdi på BurnedFi er $ 35.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURN er 12.46M, med en total tilgang på 12455078.293093828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.08M.