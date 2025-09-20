Bridge Mutual (BMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214904 $ 0.00214904 $ 0.00214904 24 timer lav $ 0.00336068 $ 0.00336068 $ 0.00336068 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00214904$ 0.00214904 $ 0.00214904 24 timer høy $ 0.00336068$ 0.00336068 $ 0.00336068 All Time High $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -35.46% Prisendring (7D) +13.86% Prisendring (7D) +13.86%

Bridge Mutual (BMI) sanntidsprisen er $0.00216136. I løpet av de siste 24 timene har BMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214904 og et toppnivå på $ 0.00336068, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMI er $ 5.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -35.46% over 24 timer og +13.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridge Mutual (BMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 139.87K$ 139.87K $ 139.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.92K$ 345.92K $ 345.92K Opplagsforsyning 64.70M 64.70M 64.70M Total forsyning 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bridge Mutual er $ 139.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMI er 64.70M, med en total tilgang på 160000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.92K.