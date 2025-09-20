Bop Cat (BOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016013 $ 0.00016013 $ 0.00016013 24 timer lav $ 0.00016775 $ 0.00016775 $ 0.00016775 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00016013$ 0.00016013 $ 0.00016013 24 timer høy $ 0.00016775$ 0.00016775 $ 0.00016775 All Time High $ 0.04155681$ 0.04155681 $ 0.04155681 Laveste pris $ 0.00015533$ 0.00015533 $ 0.00015533 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -2.26% Prisendring (7D) -16.12% Prisendring (7D) -16.12%

Bop Cat (BOP) sanntidsprisen er $0.00016216. I løpet av de siste 24 timene har BOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016013 og et toppnivå på $ 0.00016775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOP er $ 0.04155681, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015533.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOP endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -16.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bop Cat (BOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.07K$ 162.07K $ 162.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 162.07K$ 162.07K $ 162.07K Opplagsforsyning 998.77M 998.77M 998.77M Total forsyning 998,768,401.0 998,768,401.0 998,768,401.0

Nåværende markedsverdi på Bop Cat er $ 162.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOP er 998.77M, med en total tilgang på 998768401.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.07K.