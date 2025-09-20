Bizzy by Virtuals (BIZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00148195 $ 0.00148195 $ 0.00148195 24 timer lav $ 0.00169005 $ 0.00169005 $ 0.00169005 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00148195$ 0.00148195 $ 0.00148195 24 timer høy $ 0.00169005$ 0.00169005 $ 0.00169005 All Time High $ 0.02075262$ 0.02075262 $ 0.02075262 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.09% Prisendring (1D) -9.43% Prisendring (7D) -19.32% Prisendring (7D) -19.32%

Bizzy by Virtuals (BIZ) sanntidsprisen er $0.00151902. I løpet av de siste 24 timene har BIZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00148195 og et toppnivå på $ 0.00169005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIZ er $ 0.02075262, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIZ endret seg med +2.09% i løpet av den siste timen, -9.43% over 24 timer og -19.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bizzy by Virtuals (BIZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bizzy by Virtuals er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIZ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.