Bikera pris i dag

Sanntids Bikera (IMERA) pris i dag er $ 0.00002193, med en 40.10% endring de siste 24 timene. Nåværende IMERA til USD konverteringssats er $ 0.00002193 per IMERA.

Bikera rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,924, med en sirkulerende forsyning på 999.81M IMERA. I løpet av de siste 24 timene IMERA har den blitt handlet mellom $ 0.00001565(laveste) og $ 0.00002218 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00012013, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001528.

Kortsiktig har IMERA beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og +25.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bikera (IMERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.92K Opplagsforsyning 999.81M Total forsyning 999,806,438.486462

