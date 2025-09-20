Bazed Games (BAZED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03015054 24 timer lav $ 0.03439276 24 timer høy All Time High $ 0.516385 Laveste pris $ 0.0050751 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -12.03% Prisendring (7D) -27.30%

Bazed Games (BAZED) sanntidsprisen er $0.0302523. I løpet av de siste 24 timene har BAZED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03015054 og et toppnivå på $ 0.03439276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAZED er $ 0.516385, mens den rekordlave prisen er $ 0.0050751.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAZED endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -12.03% over 24 timer og -27.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bazed Games (BAZED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.31M Opplagsforsyning 76.32M Total forsyning 76,319,082.92117779

Nåværende markedsverdi på Bazed Games er $ 2.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAZED er 76.32M, med en total tilgang på 76319082.92117779. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.31M.