BARKcoin pris i dag

Sanntids BARKcoin (BARKCOIN) pris i dag er $ 0.00004275, med en 9.12% endring de siste 24 timene. Nåværende BARKCOIN til USD konverteringssats er $ 0.00004275 per BARKCOIN.

BARKcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,514, med en sirkulerende forsyning på 999.77M BARKCOIN. I løpet av de siste 24 timene BARKCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.000039(laveste) og $ 0.00004305 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00336104, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003534.

Kortsiktig har BARKCOIN beveget seg +0.59% i løpet av den siste timen og +7.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BARKcoin (BARKCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.51K$ 42.51K $ 42.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.51K$ 42.51K $ 42.51K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,766,609.501268 999,766,609.501268 999,766,609.501268

Nåværende markedsverdi på BARKcoin er $ 42.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARKCOIN er 999.77M, med en total tilgang på 999766609.501268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.51K.