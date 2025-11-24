Awakeborn Token pris i dag

Sanntids Awakeborn Token (AWK) pris i dag er --, med en 1.12% endring de siste 24 timene. Nåværende AWK til USD konverteringssats er -- per AWK.

Awakeborn Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 221,051, med en sirkulerende forsyning på 30.34B AWK. I løpet av de siste 24 timene AWK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AWK beveget seg -0.75% i løpet av den siste timen og +1.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Awakeborn Token (AWK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 221.05K$ 221.05K $ 221.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 728.56K$ 728.56K $ 728.56K Opplagsforsyning 30.34B 30.34B 30.34B Total forsyning 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Nåværende markedsverdi på Awakeborn Token er $ 221.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWK er 30.34B, med en total tilgang på 99999973237.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 728.56K.