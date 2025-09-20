Autist (AUTIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.203492 24 timer høy $ 0.219246 All Time High $ 29.33 Laveste pris $ 0.131896 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -7.16% Prisendring (7D) +10.28%

Autist (AUTIST) sanntidsprisen er $0.203513. I løpet av de siste 24 timene har AUTIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.203492 og et toppnivå på $ 0.219246, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUTIST er $ 29.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.131896.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUTIST endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -7.16% over 24 timer og +10.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autist (AUTIST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.01K Opplagsforsyning 565.10K Total forsyning 565,100.1

Nåværende markedsverdi på Autist er $ 115.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUTIST er 565.10K, med en total tilgang på 565100.1. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.01K.