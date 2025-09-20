Dagens Aliens livepris er 0.00001256 USD. Spor prisoppdateringer for ALIENS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALIENS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aliens livepris er 0.00001256 USD. Spor prisoppdateringer for ALIENS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALIENS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALIENS

ALIENS Prisinformasjon

ALIENS Offisiell nettside

ALIENS tokenomics

ALIENS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aliens Logo

Aliens Pris (ALIENS)

Ikke oppført

1 ALIENS til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Aliens (ALIENS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:11:26 (UTC+8)

Aliens (ALIENS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00032261
$ 0.00032261$ 0.00032261

$ 0.00000743
$ 0.00000743$ 0.00000743

--

--

-5.18%

-5.18%

Aliens (ALIENS) sanntidsprisen er $0.00001256. I løpet av de siste 24 timene har ALIENS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALIENS er $ 0.00032261, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000743.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALIENS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aliens (ALIENS) Markedsinformasjon

$ 11.94K
$ 11.94K$ 11.94K

--
----

$ 11.94K
$ 11.94K$ 11.94K

951.19M
951.19M 951.19M

951,188,354.892015
951,188,354.892015 951,188,354.892015

Nåværende markedsverdi på Aliens er $ 11.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALIENS er 951.19M, med en total tilgang på 951188354.892015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.94K.

Aliens (ALIENS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aliens til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aliens til USD ble $ +0.0000006234.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aliens til USD ble $ +0.0000003121.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aliens til USD ble $ +0.000005027855719285649.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000006234+4.96%
60 dager$ +0.0000003121+2.49%
90 dager$ +0.000005027855719285649+66.75%

Hva er Aliens (ALIENS)

Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Aliens (ALIENS) Ressurs

Offisiell nettside

Aliens Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aliens (ALIENS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aliens (ALIENS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aliens.

Sjekk Aliensprisprognosen nå!

ALIENS til lokale valutaer

Aliens (ALIENS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aliens (ALIENS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALIENS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aliens (ALIENS)

Hvor mye er Aliens (ALIENS) verdt i dag?
Live ALIENS prisen i USD er 0.00001256 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALIENS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALIENS til USD er $ 0.00001256. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aliens?
Markedsverdien for ALIENS er $ 11.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALIENS?
Den sirkulerende forsyningen av ALIENS er 951.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALIENS ?
ALIENS oppnådde en ATH-pris på 0.00032261 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALIENS?
ALIENS så en ATL-pris på 0.00000743 USD.
Hva er handelsvolumet til ALIENS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALIENS er -- USD.
Vil ALIENS gå høyere i år?
ALIENS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALIENS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:11:26 (UTC+8)

Aliens (ALIENS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.