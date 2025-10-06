XL1 pris i dag

Sanntids XL1 (XL1) pris i dag er $ 0.0006475, med en 2.07% endring de siste 24 timene. Nåværende XL1 til USD konverteringssats er $ 0.0006475 per XL1.

XL1 rangerer for tiden som #1445 etter markedsverdi på $ 3.72M, med en sirkulerende forsyning på 5.74B XL1. I løpet av de siste 24 timene XL1 har den blitt handlet mellom $ 0.0006333(laveste) og $ 0.00069 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.003549262214266047, mens tidenes laveste notering var $ 0.000627599300698413.

Kortsiktig har XL1 beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -5.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 4.66K.

XL1 (XL1) Markedsinformasjon

Rangering No.1445 Markedsverdi $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Volum (24 timer) $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 24.61M$ 24.61M $ 24.61M Opplagsforsyning 5.74B 5.74B 5.74B Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

