Somnia pris i dag

Sanntids Somnia (SOMI) pris i dag er $ 0.2558, med en 3.17% endring de siste 24 timene. Nåværende SOMI til USD konverteringssats er $ 0.2558 per SOMI.

Somnia rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SOMI. I løpet av de siste 24 timene SOMI har den blitt handlet mellom $ 0.2545(laveste) og $ 0.2729 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SOMI beveget seg -1.54% i løpet av den siste timen og -17.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 281.80K.

Somnia (SOMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 281.80K$ 281.80K $ 281.80K Fullt utvannet markedsverdi $ 255.80M$ 255.80M $ 255.80M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SOMNIA

Nåværende markedsverdi på Somnia er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 281.80K. Den sirkulerende forsyningen på SOMI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.80M.