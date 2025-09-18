Hva er ORBOFI (OBI)

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

ORBOFI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ORBOFI (OBI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ORBOFI (OBI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ORBOFI.

ORBOFI (OBI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ORBOFI (OBI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OBI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ORBOFI (OBI)

ORBOFI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ORBOFI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ORBOFI Hvor mye er ORBOFI (OBI) verdt i dag? Live OBI prisen i USD er 0.0004648 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OBI-til-USD-pris? $ 0.0004648 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OBI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ORBOFI? Markedsverdien for OBI er $ 520.20K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OBI? Den sirkulerende forsyningen av OBI er 1.12B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBI ? OBI oppnådde en ATH-pris på 0.0798735346925323 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OBI? OBI så en ATL-pris på 0.000369650979778474 USD . Hva er handelsvolumet til OBI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBI er $ 3.15K USD . Vil OBI gå høyere i år? OBI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBI prisprognosen for en mer grundig analyse.

ORBOFI (OBI) Viktige bransjeoppdateringer

