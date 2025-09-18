Dagens CryptoCurrency Moons livepris er 0.09039 USD. Spor prisoppdateringer for MOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CryptoCurrency Moons livepris er 0.09039 USD. Spor prisoppdateringer for MOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CryptoCurrency Moons Logo

CryptoCurrency Moons Pris(MOON)

1 MOON til USD livepris:

$0.09045
$0.09045$0.09045
-0.47%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:23:46 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0888
$ 0.0888$ 0.0888
24 timer lav
$ 0.09205
$ 0.09205$ 0.09205
24 timer høy

$ 0.0888
$ 0.0888$ 0.0888

$ 0.09205
$ 0.09205$ 0.09205

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-0.47%

-3.14%

-3.14%

CryptoCurrency Moons (MOON) sanntidsprisen er $ 0.09039. I løpet av de siste 24 timene har MOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0888 og et toppnivå på $ 0.09205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOON er $ 0.7163486957276903, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOON endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoCurrency Moons (MOON) Markedsinformasjon

No.1203

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

$ 50.72K
$ 50.72K$ 50.72K

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

Nåværende markedsverdi på CryptoCurrency Moons er $ 9.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 50.72K. Den sirkulerende forsyningen på MOON er 106.78M, med en total tilgang på 107887754. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.75M.

CryptoCurrency Moons (MOON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CryptoCurrency Moons for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004271-0.47%
30 dager$ -0.01557-14.70%
60 dager$ -0.01788-16.52%
90 dager$ +0.01687+22.94%
CryptoCurrency Moons Prisendring i dag

I dag registrerte MOON en endring på $ -0.0004271 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CryptoCurrency Moons 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01557 (-14.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CryptoCurrency Moons 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOON en endring på $ -0.01788 (-16.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CryptoCurrency Moons 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01687+22.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CryptoCurrency Moons (MOON)?

Sjekk ut CryptoCurrency Moons Prishistorikk-siden nå.

Hva er CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CryptoCurrency Moons investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CryptoCurrency Moons på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CryptoCurrency Moons kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CryptoCurrency Moons Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CryptoCurrency Moons (MOON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CryptoCurrency Moons (MOON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CryptoCurrency Moons.

Sjekk CryptoCurrency Moonsprisprognosen nå!

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CryptoCurrency Moons (MOON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CryptoCurrency Moons (MOON)

Leter du etter hvordan du kjøperCryptoCurrency Moons? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CryptoCurrency Moons på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOON til lokale valutaer

CryptoCurrency Moons Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CryptoCurrency Moons, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell CryptoCurrency Moons nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CryptoCurrency Moons

Hvor mye er CryptoCurrency Moons (MOON) verdt i dag?
Live MOON prisen i USD er 0.09039 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOON til USD er $ 0.09039. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CryptoCurrency Moons?
Markedsverdien for MOON er $ 9.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOON?
Den sirkulerende forsyningen av MOON er 106.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOON ?
MOON oppnådde en ATH-pris på 0.7163486957276903 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOON?
MOON så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOON er $ 50.72K USD.
Vil MOON gå høyere i år?
MOON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:23:46 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

