Everlyn AI pris i dag

Sanntids Everlyn AI (LYN) pris i dag er $ 0.06975, med en 9.19% endring de siste 24 timene. Nåværende LYN til USD konverteringssats er $ 0.06975 per LYN.

Everlyn AI rangerer for tiden som #758 etter markedsverdi på $ 17.83M, med en sirkulerende forsyning på 255.64M LYN. I løpet av de siste 24 timene LYN har den blitt handlet mellom $ 0.06846(laveste) og $ 0.07712 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.0104430541406704, mens tidenes laveste notering var $ 0.0723702435160138.

Kortsiktig har LYN beveget seg -2.15% i løpet av den siste timen og -35.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 206.56K.

Everlyn AI (LYN) Markedsinformasjon

Rangering No.758 Markedsverdi $ 17.83M$ 17.83M $ 17.83M Volum (24 timer) $ 206.56K$ 206.56K $ 206.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 69.75M$ 69.75M $ 69.75M Opplagsforsyning 255.64M 255.64M 255.64M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 25.56% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Everlyn AI er $ 17.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 206.56K. Den sirkulerende forsyningen på LYN er 255.64M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.75M.