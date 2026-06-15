Wink pris i dag

Sanntids Wink (LIKE) pris i dag er kr 0.001217, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIKE til NOK konverteringssats er kr 0.001217 per LIKE.

Wink rangerer for tiden som #2272 etter markedsverdi på kr 403.02K, med en sirkulerende forsyning på 331.16M LIKE. I løpet av de siste 24 timene LIKE har den blitt handlet mellom kr 0.001194(laveste) og kr 0.001236 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 9.5452222151, mens tidenes laveste notering var kr 0.0096592687147722805.

Kortsiktig har LIKE beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -6.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 59.68K.

Wink (LIKE) Markedsinformasjon

Rangering No.2272 Markedsverdi kr 403.02Kkr 403.02K kr 403.02K Volum (24 timer) kr 59.68Kkr 59.68K kr 59.68K Fullt utvannet markedsverdi kr 608.50Kkr 608.50K kr 608.50K Opplagsforsyning 331.16M 331.16M 331.16M Maksimal forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Opplagsforsyning 66.23% Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Wink er kr 403.02K, med et 24-timers handelsvolum på kr 59.68K. Den sirkulerende forsyningen på LIKE er 331.16M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 608.50K.