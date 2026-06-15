Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesSPCXTjeneArrangementssenter
Mer
Registrer deg
Sanntidspris for Wink er i dag 0.001217 NOK.LIKE markedsverdien er 403,021.620206 NOK. Spor sanntids LIKE til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Wink er i dag 0.001217 NOK.LIKE markedsverdien er 403,021.620206 NOK. Spor sanntids LIKE til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om LIKE

LIKE Prisinformasjon

Hva er LIKE

LIKE teknisk dokument

LIKE Offisiell nettside

LIKE tokenomics

LIKE Prisprognose

LIKE-historikk

LIKE Kjøpeguide

LIKE-til-fiat-valutakonverter

LIKE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wink Logo

Wink Pris(LIKE)

1 LIKE til NOK livepris:

--
----
1D
NOK
Wink (LIKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:44:38 (UTC+8)

Wink pris i dag

Sanntids Wink (LIKE) pris i dag er kr 0.001217, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIKE til NOK konverteringssats er kr 0.001217 per LIKE.

Wink rangerer for tiden som #2272 etter markedsverdi på kr 403.02K, med en sirkulerende forsyning på 331.16M LIKE. I løpet av de siste 24 timene LIKE har den blitt handlet mellom kr 0.001194(laveste) og kr 0.001236 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 9.5452222151, mens tidenes laveste notering var kr 0.0096592687147722805.

Kortsiktig har LIKE beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -6.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 59.68K.

Wink (LIKE) Markedsinformasjon

No.2272

kr 403.02K
kr 403.02Kkr 403.02K

kr 59.68K
kr 59.68Kkr 59.68K

kr 608.50K
kr 608.50Kkr 608.50K

331.16M
331.16M 331.16M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

66.23%

SOL

Nåværende markedsverdi på Wink er kr 403.02K, med et 24-timers handelsvolum på kr 59.68K. Den sirkulerende forsyningen på LIKE er 331.16M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 608.50K.

Wink prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.001194
kr 0.001194kr 0.001194
24 timer lav
kr 0.001236
kr 0.001236kr 0.001236
24 timer høy

kr 0.001194
kr 0.001194kr 0.001194

kr 0.001236
kr 0.001236kr 0.001236

kr 9.5452222151
kr 9.5452222151kr 9.5452222151

kr 0.0096592687147722805
kr 0.0096592687147722805kr 0.0096592687147722805

+0.49%

--

-6.68%

-6.68%

Wink (LIKE) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Wink for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.000098-7.46%
60 dagerkr -0.000265-17.89%
90 dagerkr -0.000447-26.87%
Wink Prisendring i dag

I dag registrerte LIKE en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wink 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.000098 (-7.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wink 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LIKE en endring på kr -0.000265 (-17.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wink 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.000447-26.87% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wink (LIKE)?

Sjekk ut Wink Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Wink

Wink (LIKE) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIKE for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Wink (LIKE) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Wink potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Wink som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for LIKE prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Wink Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Wink i Norge

Klar til å komme i gang med Wink? Kjøp av LIKE er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Wink. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Wink (LIKE) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Wink umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Wink (LIKE) Guide

Hva kan du gjøre med Wink

Å eie Wink lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Wink (LIKE) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Wink (LIKE)

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

Wink Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wink, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wink nettside
Blokker Explorer

Kategori :

AI ApplicationsBase NativeEntertainment

Folk spør også: Andre spørsmål om Wink

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:44:38 (UTC+8)

Wink (LIKE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Wink

LIKE USDT (futures-handel)

Gå long eller short på LIKE med belåning. Utforsk LIKE USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Wink (LIKE) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Wink sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
LIKE/USDT
kr0.01155882
kr0.01155882kr0.01155882
0.00%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

XEFFY

XEFFY

XEF

kr0.00000
kr0.00000kr0.00000

0.00%

Cattoverse

Cattoverse

CS

kr0.0000
kr0.0000kr0.0000

0.00%

SpaceX

SpaceX

SPCXON

kr1,619.943
kr1,619.943kr1,619.943

+0.42%

Levare

Levare

LVR

kr1,660.7500
kr1,660.7500kr1,660.7500

+890.56%

Dexsport

Dexsport

DESU

kr0.15188745
kr0.15188745kr0.15188745

+1.42%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Levare

Levare

LVR

kr1,660.7500
kr1,660.7500kr1,660.7500

+890.56%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

kr55.816384
kr55.816384kr55.816384

+110.05%

OpenGradient

OpenGradient

OPG

kr2.835612
kr2.835612kr2.835612

+39.95%

Backpack

Backpack

BP

kr4.657692
kr4.657692kr4.657692

+16.44%

EVAA Protocol

EVAA Protocol

EVAA

kr5.860075
kr5.860075kr5.860075

+15.52%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LIKE-til-NOK-kalkulator

Beløp

LIKE
LIKE
NOK
NOK

1 LIKE = 0.01154933 NOK