Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere JOE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk JOE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om JOE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din JOE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

JOE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JOE (JOE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JOE (JOE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JOE.

JOE (JOE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JOE (JOE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JOE (JOE)

Leter du etter hvordan du kjøperJOE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JOE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JOE til lokale valutaer

JOE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JOE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om JOE Hvor mye er JOE (JOE) verdt i dag? Live JOE prisen i USD er 0.1963 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JOE-til-USD-pris? $ 0.1963 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JOE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for JOE? Markedsverdien for JOE er $ 79.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JOE? Den sirkulerende forsyningen av JOE er 403.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOE ? JOE oppnådde en ATH-pris på 5.023656309431687 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JOE? JOE så en ATL-pris på 0.12463049005163536 USD . Hva er handelsvolumet til JOE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOE er $ 1.34M USD . Vil JOE gå høyere i år? JOE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOE prisprognosen for en mer grundig analyse.

JOE (JOE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

