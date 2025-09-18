Dagens JOE livepris er 0.1963 USD. Spor prisoppdateringer for JOE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JOE livepris er 0.1963 USD. Spor prisoppdateringer for JOE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JOE til USD livepris:

$0.1961
$0.1961$0.1961
-0.90%1D
USD
JOE (JOE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:43:30 (UTC+8)

JOE (JOE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956
24 timer lav
$ 0.2207
$ 0.2207$ 0.2207
24 timer høy

$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956

$ 0.2207
$ 0.2207$ 0.2207

$ 5.023656309431687
$ 5.023656309431687$ 5.023656309431687

$ 0.12463049005163536
$ 0.12463049005163536$ 0.12463049005163536

-0.71%

-0.89%

+16.77%

+16.77%

JOE (JOE) sanntidsprisen er $ 0.1963. I løpet av de siste 24 timene har JOE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1956 og et toppnivå på $ 0.2207, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOE er $ 5.023656309431687, mens den rekordlave prisen er $ 0.12463049005163536.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOE endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +16.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOE (JOE) Markedsinformasjon

No.434

$ 79.12M
$ 79.12M$ 79.12M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 98.15M
$ 98.15M$ 98.15M

403.06M
403.06M 403.06M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

80.61%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på JOE er $ 79.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.34M. Den sirkulerende forsyningen på JOE er 403.06M, med en total tilgang på 464573155. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.15M.

JOE (JOE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene JOE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001781-0.89%
30 dager$ +0.0395+25.19%
60 dager$ +0.0087+4.63%
90 dager$ +0.0595+43.49%
JOE Prisendring i dag

I dag registrerte JOE en endring på $ -0.001781 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

JOE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0395 (+25.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

JOE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JOE en endring på $ +0.0087 (+4.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

JOE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0595+43.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for JOE (JOE)?

Sjekk ut JOE Prishistorikk-siden nå.

Hva er JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere JOE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JOE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om JOE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din JOE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

JOE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JOE (JOE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JOE (JOE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JOE.

Sjekk JOEprisprognosen nå!

JOE (JOE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JOE (JOE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JOE (JOE)

Leter du etter hvordan du kjøperJOE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JOE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JOE til lokale valutaer

1 JOE(JOE) til VND
5,165.6345
1 JOE(JOE) til AUD
A$0.296413
1 JOE(JOE) til GBP
0.145262
0.145262
1 JOE(JOE) til EUR
0.166855
0.166855
1 JOE(JOE) til USD
$0.1963
$0.1963
1 JOE(JOE) til MYR
RM0.82446
1 JOE(JOE) til TRY
8.122894
8.122894
1 JOE(JOE) til JPY
¥28.8561
¥28.8561
1 JOE(JOE) til ARS
ARS$289.526796
1 JOE(JOE) til RUB
16.39105
1 JOE(JOE) til INR
17.292067
1 JOE(JOE) til IDR
Rp3,271.665358
1 JOE(JOE) til KRW
274.160432
1 JOE(JOE) til PHP
11.196952
1 JOE(JOE) til EGP
￡E.9.453808
1 JOE(JOE) til BRL
R$1.044316
1 JOE(JOE) til CAD
C$0.268931
1 JOE(JOE) til BDT
23.897562
1 JOE(JOE) til NGN
293.421388
1 JOE(JOE) til COP
$763.813115
1 JOE(JOE) til ZAR
R.3.401879
1 JOE(JOE) til UAH
8.111116
1 JOE(JOE) til TZS
T.Sh.485.889612
1 JOE(JOE) til VES
Bs31.9969
1 JOE(JOE) til CLP
$187.4665
1 JOE(JOE) til PKR
Rs55.717792
1 JOE(JOE) til KZT
106.278783
1 JOE(JOE) til THB
฿6.244303
1 JOE(JOE) til TWD
NT$5.932186
1 JOE(JOE) til AED
د.إ0.720421
1 JOE(JOE) til CHF
Fr0.155077
1 JOE(JOE) til HKD
HK$1.525251
1 JOE(JOE) til AMD
֏75.12401
1 JOE(JOE) til MAD
.د.م1.770626
1 JOE(JOE) til MXN
$3.609957
1 JOE(JOE) til SAR
ريال0.736125
1 JOE(JOE) til ETB
Br28.182791
1 JOE(JOE) til KES
KSh25.358034
1 JOE(JOE) til JOD
د.أ0.1391767
1 JOE(JOE) til PLN
0.710606
1 JOE(JOE) til RON
лв0.846053
1 JOE(JOE) til SEK
kr1.847183
1 JOE(JOE) til BGN
лв0.325858
1 JOE(JOE) til HUF
Ft65.236379
1 JOE(JOE) til CZK
4.055558
1 JOE(JOE) til KWD
د.ك0.0598715
1 JOE(JOE) til ILS
0.653679
1 JOE(JOE) til BOB
Bs1.356433
1 JOE(JOE) til AZN
0.33371
1 JOE(JOE) til TJS
SM1.837368
1 JOE(JOE) til GEL
0.53001
1 JOE(JOE) til AOA
Kz178.941191
1 JOE(JOE) til BHD
.د.ب0.0740051
1 JOE(JOE) til BMD
$0.1963
1 JOE(JOE) til DKK
kr1.246505
1 JOE(JOE) til HNL
L5.145023
1 JOE(JOE) til MUR
8.900242
1 JOE(JOE) til NAD
$3.405805
1 JOE(JOE) til NOK
kr1.951222
1 JOE(JOE) til NZD
$0.33371
1 JOE(JOE) til PAB
B/.0.1963
1 JOE(JOE) til PGK
K0.820534
1 JOE(JOE) til QAR
ر.ق0.712569
1 JOE(JOE) til RSD
дин.19.575036
1 JOE(JOE) til UZS
soʻm2,423.455021
1 JOE(JOE) til ALL
L16.186898
1 JOE(JOE) til ANG
ƒ0.351377
1 JOE(JOE) til AWG
ƒ0.35334
1 JOE(JOE) til BBD
$0.3926
1 JOE(JOE) til BAM
KM0.325858
1 JOE(JOE) til BIF
Fr585.9555
1 JOE(JOE) til BND
$0.251264
1 JOE(JOE) til BSD
$0.1963
1 JOE(JOE) til JMD
$31.488483
1 JOE(JOE) til KHR
788.352578
1 JOE(JOE) til KMF
Fr82.0534
1 JOE(JOE) til LAK
4,267.391219
1 JOE(JOE) til LKR
Rs59.376824
1 JOE(JOE) til MDL
L3.23895
1 JOE(JOE) til MGA
Ar868.582351
1 JOE(JOE) til MOP
P1.572363
1 JOE(JOE) til MVR
3.00339
1 JOE(JOE) til MWK
MK340.798393
1 JOE(JOE) til MZN
MT12.54357
1 JOE(JOE) til NPR
Rs27.662596
1 JOE(JOE) til PYG
1,401.9746
1 JOE(JOE) til RWF
Fr284.4387
1 JOE(JOE) til SBD
$1.60966
1 JOE(JOE) til SCR
2.812979
1 JOE(JOE) til SRD
$7.477067
1 JOE(JOE) til SVC
$1.717625
1 JOE(JOE) til SZL
L3.405805
1 JOE(JOE) til TMT
m0.68705
1 JOE(JOE) til TND
د.ت0.571233
1 JOE(JOE) til TTD
$1.328951
1 JOE(JOE) til UGX
Sh688.6204
1 JOE(JOE) til XAF
Fr109.5354
1 JOE(JOE) til XCD
$0.53001
1 JOE(JOE) til XOF
Fr109.5354
1 JOE(JOE) til XPF
Fr19.8263
1 JOE(JOE) til BWP
P2.614716
1 JOE(JOE) til BZD
$0.394563
1 JOE(JOE) til CVE
$18.409014
1 JOE(JOE) til DJF
Fr34.7451
1 JOE(JOE) til DOP
$12.174526
1 JOE(JOE) til DZD
د.ج25.430665
1 JOE(JOE) til FJD
$0.441675
1 JOE(JOE) til GNF
Fr1,706.8285
1 JOE(JOE) til GTQ
Q1.503658
1 JOE(JOE) til GYD
$41.083627
1 JOE(JOE) til ISK
kr23.7523

JOE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JOE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell JOE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om JOE

Hvor mye er JOE (JOE) verdt i dag?
Live JOE prisen i USD er 0.1963 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JOE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JOE til USD er $ 0.1963. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JOE?
Markedsverdien for JOE er $ 79.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JOE?
Den sirkulerende forsyningen av JOE er 403.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOE ?
JOE oppnådde en ATH-pris på 5.023656309431687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JOE?
JOE så en ATL-pris på 0.12463049005163536 USD.
Hva er handelsvolumet til JOE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOE er $ 1.34M USD.
Vil JOE gå høyere i år?
JOE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:43:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.1961
