Dagens JetTon Game livepris er 0.15956 USD. Spor prisoppdateringer for JETTON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JETTON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JetTon Game Logo

JetTon Game Pris(JETTON)

$0.15956
-0.86%1D
USD
JetTon Game (JETTON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:43:09 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Prisinformasjon (USD)

$ 0.15899
$ 0.17584
$ 0.15899
$ 0.17584
$ 3.4354176484113172
$ 0.1199002098862238
+0.10%

-0.86%

-10.48%

-10.48%

JetTon Game (JETTON) sanntidsprisen er $ 0.15956. I løpet av de siste 24 timene har JETTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.15899 og et toppnivå på $ 0.17584, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JETTON er $ 3.4354176484113172, mens den rekordlave prisen er $ 0.1199002098862238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JETTON endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -10.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JetTon Game (JETTON) Markedsinformasjon

No.2060

$ 1.29M
$ 75.88K
$ 15.96M
8.11M
100,000,000
84,098,401
8.11%

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på JetTon Game er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.88K. Den sirkulerende forsyningen på JETTON er 8.11M, med en total tilgang på 84098401. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.96M.

JetTon Game (JETTON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene JetTon Game for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0013841-0.86%
30 dager$ -0.02878-15.29%
60 dager$ -0.03559-18.24%
90 dager$ -0.02834-15.09%
JetTon Game Prisendring i dag

I dag registrerte JETTON en endring på $ -0.0013841 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

JetTon Game 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02878 (-15.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

JetTon Game 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JETTON en endring på $ -0.03559 (-18.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

JetTon Game 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02834-15.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for JetTon Game (JETTON)?

Sjekk ut JetTon Game Prishistorikk-siden nå.

Hva er JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere JetTon Game investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JETTON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om JetTon Game på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din JetTon Game kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

JetTon Game Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JetTon Game (JETTON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JetTon Game (JETTON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JetTon Game.

Sjekk JetTon Gameprisprognosen nå!

JetTon Game (JETTON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JetTon Game (JETTON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JETTON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JetTon Game (JETTON)

Leter du etter hvordan du kjøperJetTon Game? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JetTon Game på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JETTON til lokale valutaer

JetTon Game Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JetTon Game, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell JetTon Game nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om JetTon Game

Hvor mye er JetTon Game (JETTON) verdt i dag?
Live JETTON prisen i USD er 0.15956 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JETTON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JETTON til USD er $ 0.15956. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JetTon Game?
Markedsverdien for JETTON er $ 1.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JETTON?
Den sirkulerende forsyningen av JETTON er 8.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJETTON ?
JETTON oppnådde en ATH-pris på 3.4354176484113172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JETTON?
JETTON så en ATL-pris på 0.1199002098862238 USD.
Hva er handelsvolumet til JETTON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JETTON er $ 75.88K USD.
Vil JETTON gå høyere i år?
JETTON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JETTON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:43:09 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

