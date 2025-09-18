Hva er FOMO.FUND (FOMO)

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.

FOMO.FUND er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FOMO.FUND investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FOMO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FOMO.FUND på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FOMO.FUND kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FOMO.FUND Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FOMO.FUND (FOMO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FOMO.FUND (FOMO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FOMO.FUND.

Sjekk FOMO.FUNDprisprognosen nå!

FOMO.FUND (FOMO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FOMO.FUND (FOMO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOMO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FOMO.FUND (FOMO)

Leter du etter hvordan du kjøperFOMO.FUND? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FOMO.FUND på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FOMO til lokale valutaer

Prøv konverting

FOMO.FUND Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FOMO.FUND, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FOMO.FUND Hvor mye er FOMO.FUND (FOMO) verdt i dag? Live FOMO prisen i USD er 0.00001435 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FOMO-til-USD-pris? $ 0.00001435 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FOMO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FOMO.FUND? Markedsverdien for FOMO er $ 1.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FOMO? Den sirkulerende forsyningen av FOMO er 99.99B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOMO ? FOMO oppnådde en ATH-pris på 0.001112507432639462 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FOMO? FOMO så en ATL-pris på 0.000010031977848984 USD . Hva er handelsvolumet til FOMO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOMO er $ 86.43 USD . Vil FOMO gå høyere i år? FOMO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOMO prisprognosen for en mer grundig analyse.

FOMO.FUND (FOMO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?