Dagens DeFrogs livepris er 56.58 USD. Spor prisoppdateringer for DEFROGS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEFROGS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeFrogs livepris er 56.58 USD. Spor prisoppdateringer for DEFROGS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEFROGS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DEFROGS

DEFROGS Prisinformasjon

DEFROGS Offisiell nettside

DEFROGS tokenomics

DEFROGS Prisprognose

DEFROGS-historikk

DEFROGS Kjøpeguide

DEFROGS-til-fiat-valutakonverter

DEFROGS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DeFrogs Logo

DeFrogs Pris(DEFROGS)

1 DEFROGS til USD livepris:

$56.58
$56.58$56.58
-10.20%1D
USD
DeFrogs (DEFROGS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:00:05 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 46
$ 46$ 46
24 timer lav
$ 87.98
$ 87.98$ 87.98
24 timer høy

$ 46
$ 46$ 46

$ 87.98
$ 87.98$ 87.98

$ 3,987.9679942151242
$ 3,987.9679942151242$ 3,987.9679942151242

$ 1.4698512303225224
$ 1.4698512303225224$ 1.4698512303225224

+9.26%

-10.20%

-20.95%

-20.95%

DeFrogs (DEFROGS) sanntidsprisen er $ 56.58. I løpet av de siste 24 timene har DEFROGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 46 og et toppnivå på $ 87.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEFROGS er $ 3,987.9679942151242, mens den rekordlave prisen er $ 1.4698512303225224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEFROGS endret seg med +9.26% i løpet av den siste timen, -10.20% over 24 timer og -20.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) Markedsinformasjon

No.2481

$ 565.80K
$ 565.80K$ 565.80K

$ 10.37K
$ 10.37K$ 10.37K

$ 565.80K
$ 565.80K$ 565.80K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000
10,000 10,000

10,000
10,000 10,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på DeFrogs er $ 565.80K, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.37K. Den sirkulerende forsyningen på DEFROGS er 10.00K, med en total tilgang på 10000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 565.80K.

DeFrogs (DEFROGS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeFrogs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -6.4267-10.20%
30 dager$ -26.19-31.65%
60 dager$ -67.46-54.39%
90 dager$ -5.81-9.32%
DeFrogs Prisendring i dag

I dag registrerte DEFROGS en endring på $ -6.4267 (-10.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeFrogs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -26.19 (-31.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeFrogs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEFROGS en endring på $ -67.46 (-54.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeFrogs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -5.81-9.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeFrogs (DEFROGS)?

Sjekk ut DeFrogs Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFrogs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEFROGS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeFrogs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFrogs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFrogs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFrogs (DEFROGS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFrogs (DEFROGS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFrogs.

Sjekk DeFrogsprisprognosen nå!

DeFrogs (DEFROGS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFrogs (DEFROGS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEFROGS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFrogs (DEFROGS)

Leter du etter hvordan du kjøperDeFrogs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFrogs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEFROGS til lokale valutaer

1 DeFrogs(DEFROGS) til VND
1,488,902.7
1 DeFrogs(DEFROGS) til AUD
A$85.4358
1 DeFrogs(DEFROGS) til GBP
41.8692
1 DeFrogs(DEFROGS) til EUR
48.093
1 DeFrogs(DEFROGS) til USD
$56.58
1 DeFrogs(DEFROGS) til MYR
RM237.636
1 DeFrogs(DEFROGS) til TRY
2,340.7146
1 DeFrogs(DEFROGS) til JPY
¥8,317.26
1 DeFrogs(DEFROGS) til ARS
ARS$83,450.9736
1 DeFrogs(DEFROGS) til RUB
4,708.0218
1 DeFrogs(DEFROGS) til INR
4,984.1322
1 DeFrogs(DEFROGS) til IDR
Rp942,999.6228
1 DeFrogs(DEFROGS) til KRW
79,021.8912
1 DeFrogs(DEFROGS) til PHP
3,228.4548
1 DeFrogs(DEFROGS) til EGP
￡E.2,724.8928
1 DeFrogs(DEFROGS) til BRL
R$301.0056
1 DeFrogs(DEFROGS) til CAD
C$77.5146
1 DeFrogs(DEFROGS) til BDT
6,888.0492
1 DeFrogs(DEFROGS) til NGN
84,573.5208
1 DeFrogs(DEFROGS) til COP
$220,155.609
1 DeFrogs(DEFROGS) til ZAR
R.981.663
1 DeFrogs(DEFROGS) til UAH
2,337.8856
1 DeFrogs(DEFROGS) til TZS
T.Sh.140,049.0792
1 DeFrogs(DEFROGS) til VES
Bs9,222.54
1 DeFrogs(DEFROGS) til CLP
$54,033.9
1 DeFrogs(DEFROGS) til PKR
Rs16,059.6672
1 DeFrogs(DEFROGS) til KZT
30,632.9778
1 DeFrogs(DEFROGS) til THB
฿1,801.5072
1 DeFrogs(DEFROGS) til TWD
NT$1,709.8476
1 DeFrogs(DEFROGS) til AED
د.إ207.6486
1 DeFrogs(DEFROGS) til CHF
Fr44.6982
1 DeFrogs(DEFROGS) til HKD
HK$439.6266
1 DeFrogs(DEFROGS) til AMD
֏21,653.166
1 DeFrogs(DEFROGS) til MAD
.د.م510.3516
1 DeFrogs(DEFROGS) til MXN
$1,039.3746
1 DeFrogs(DEFROGS) til SAR
ريال212.175
1 DeFrogs(DEFROGS) til ETB
Br8,123.1906
1 DeFrogs(DEFROGS) til KES
KSh7,309.0044
1 DeFrogs(DEFROGS) til JOD
د.أ40.11522
1 DeFrogs(DEFROGS) til PLN
204.8196
1 DeFrogs(DEFROGS) til RON
лв243.8598
1 DeFrogs(DEFROGS) til SEK
kr531.2862
1 DeFrogs(DEFROGS) til BGN
лв93.9228
1 DeFrogs(DEFROGS) til HUF
Ft18,784.56
1 DeFrogs(DEFROGS) til CZK
1,167.8112
1 DeFrogs(DEFROGS) til KWD
د.ك17.2569
1 DeFrogs(DEFROGS) til ILS
188.4114
1 DeFrogs(DEFROGS) til BOB
Bs390.9678
1 DeFrogs(DEFROGS) til AZN
96.186
1 DeFrogs(DEFROGS) til TJS
SM529.5888
1 DeFrogs(DEFROGS) til GEL
152.766
1 DeFrogs(DEFROGS) til AOA
Kz51,576.6306
1 DeFrogs(DEFROGS) til BHD
.د.ب21.33066
1 DeFrogs(DEFROGS) til BMD
$56.58
1 DeFrogs(DEFROGS) til DKK
kr358.7172
1 DeFrogs(DEFROGS) til HNL
L1,482.9618
1 DeFrogs(DEFROGS) til MUR
2,565.3372
1 DeFrogs(DEFROGS) til NAD
$981.663
1 DeFrogs(DEFROGS) til NOK
kr561.8394
1 DeFrogs(DEFROGS) til NZD
$96.186
1 DeFrogs(DEFROGS) til PAB
B/.56.58
1 DeFrogs(DEFROGS) til PGK
K236.5044
1 DeFrogs(DEFROGS) til QAR
ر.ق205.3854
1 DeFrogs(DEFROGS) til RSD
дин.5,633.6706
1 DeFrogs(DEFROGS) til UZS
soʻm698,518.0086
1 DeFrogs(DEFROGS) til ALL
L4,665.5868
1 DeFrogs(DEFROGS) til ANG
ƒ101.2782
1 DeFrogs(DEFROGS) til AWG
ƒ101.844
1 DeFrogs(DEFROGS) til BBD
$113.16
1 DeFrogs(DEFROGS) til BAM
KM93.9228
1 DeFrogs(DEFROGS) til BIF
Fr168,891.3
1 DeFrogs(DEFROGS) til BND
$72.4224
1 DeFrogs(DEFROGS) til BSD
$56.58
1 DeFrogs(DEFROGS) til JMD
$9,075.9978
1 DeFrogs(DEFROGS) til KHR
227,228.6748
1 DeFrogs(DEFROGS) til KMF
Fr23,650.44
1 DeFrogs(DEFROGS) til LAK
1,229,999.9754
1 DeFrogs(DEFROGS) til LKR
Rs17,114.3184
1 DeFrogs(DEFROGS) til MDL
L933.57
1 DeFrogs(DEFROGS) til MGA
Ar250,353.4866
1 DeFrogs(DEFROGS) til MOP
P453.2058
1 DeFrogs(DEFROGS) til MVR
865.674
1 DeFrogs(DEFROGS) til MWK
MK98,229.1038
1 DeFrogs(DEFROGS) til MZN
MT3,615.462
1 DeFrogs(DEFROGS) til NPR
Rs7,973.2536
1 DeFrogs(DEFROGS) til PYG
404,094.36
1 DeFrogs(DEFROGS) til RWF
Fr81,984.42
1 DeFrogs(DEFROGS) til SBD
$463.956
1 DeFrogs(DEFROGS) til SCR
861.1476
1 DeFrogs(DEFROGS) til SRD
$2,155.1322
1 DeFrogs(DEFROGS) til SVC
$495.075
1 DeFrogs(DEFROGS) til SZL
L981.663
1 DeFrogs(DEFROGS) til TMT
m198.03
1 DeFrogs(DEFROGS) til TND
د.ت164.6478
1 DeFrogs(DEFROGS) til TTD
$383.0466
1 DeFrogs(DEFROGS) til UGX
Sh198,482.64
1 DeFrogs(DEFROGS) til XAF
Fr31,515.06
1 DeFrogs(DEFROGS) til XCD
$152.766
1 DeFrogs(DEFROGS) til XOF
Fr31,515.06
1 DeFrogs(DEFROGS) til XPF
Fr5,714.58
1 DeFrogs(DEFROGS) til BWP
P753.6456
1 DeFrogs(DEFROGS) til BZD
$113.7258
1 DeFrogs(DEFROGS) til CVE
$5,306.0724
1 DeFrogs(DEFROGS) til DJF
Fr10,071.24
1 DeFrogs(DEFROGS) til DOP
$3,509.0916
1 DeFrogs(DEFROGS) til DZD
د.ج7,327.11
1 DeFrogs(DEFROGS) til FJD
$127.305
1 DeFrogs(DEFROGS) til GNF
Fr491,963.1
1 DeFrogs(DEFROGS) til GTQ
Q433.4028
1 DeFrogs(DEFROGS) til GYD
$11,841.6282
1 DeFrogs(DEFROGS) til ISK
kr6,846.18

DeFrogs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeFrogs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell DeFrogs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFrogs

Hvor mye er DeFrogs (DEFROGS) verdt i dag?
Live DEFROGS prisen i USD er 56.58 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEFROGS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEFROGS til USD er $ 56.58. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeFrogs?
Markedsverdien for DEFROGS er $ 565.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEFROGS?
Den sirkulerende forsyningen av DEFROGS er 10.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEFROGS ?
DEFROGS oppnådde en ATH-pris på 3,987.9679942151242 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEFROGS?
DEFROGS så en ATL-pris på 1.4698512303225224 USD.
Hva er handelsvolumet til DEFROGS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEFROGS er $ 10.37K USD.
Vil DEFROGS gå høyere i år?
DEFROGS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEFROGS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:00:05 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DEFROGS-til-USD-kalkulator

Beløp

DEFROGS
DEFROGS
USD
USD

1 DEFROGS = 56.58 USD

Handle DEFROGS

DEFROGSUSDT
$56.58
$56.58$56.58
-10.20%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker