1 AI16Z til USD livepris:

$0.1137
AI16Z (AI16Z) Live prisdiagram
2025-09-20 02:29:31 (UTC+8)

AI16Z (AI16Z) Prisinformasjon (USD)

-4.86%

AI16Z (AI16Z) sanntidsprisen er $ 0.1137. I løpet av de siste 24 timene har AI16Z blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1132 og et toppnivå på $ 0.1288. Den rekordhøye prisen til AI16Z er $ 2.479160142705961, mens den rekordlave prisen er $ 0.001725457772544541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AI16Z endret seg med -1.56% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -4.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI16Z (AI16Z) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på AI16Z er $ 125.07M, med et 24-timers handelsvolum på $ 249.12K. Den sirkulerende forsyningen på AI16Z er 1.10B, med en total tilgang på 1099995963.1603513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.07M.

AI16Z (AI16Z) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AI16Z for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.001299-1.13%
30 dager$ -0.005-4.22%
60 dager$ -0.0755-39.91%
90 dager$ -0.0288-20.22%
AI16Z Prisendring i dag

I dag registrerte AI16Z en endring på $ -0.001299 (-1.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AI16Z 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005 (-4.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AI16Z 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AI16Z en endring på $ -0.0755 (-39.91%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AI16Z 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0288-20.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er AI16Z (AI16Z)

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AI16Z investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

AI16Z til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av AI16Z, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er AI16Z (AI16Z) verdt i dag?
Live AI16Z prisen i USD er 0.1137 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AI16Z-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AI16Z til USD er $ 0.1137. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AI16Z?
Markedsverdien for AI16Z er $ 125.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AI16Z?
Den sirkulerende forsyningen av AI16Z er 1.10B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAI16Z ?
AI16Z oppnådde en ATH-pris på 2.479160142705961 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AI16Z?
AI16Z så en ATL-pris på 0.001725457772544541 USD.
Hva er handelsvolumet til AI16Z?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AI16Z er $ 249.12K USD.
Vil AI16Z gå høyere i år?
AI16Z kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AI16Z prisprognosen for en mer grundig analyse.
