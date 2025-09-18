Dagens 1INCH livepris er 0.2566 USD. Spor prisoppdateringer for 1INCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1INCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 1INCH livepris er 0.2566 USD. Spor prisoppdateringer for 1INCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1INCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1INCH Logo

1INCH Pris(1INCH)

1 1INCH til USD livepris:

$0.2564
$0.2564$0.2564
-5.10%1D
USD
1INCH (1INCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:18 (UTC+8)

1INCH (1INCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.255
$ 0.255$ 0.255
24 timer lav
$ 0.2729
$ 0.2729$ 0.2729
24 timer høy

$ 0.255
$ 0.255$ 0.255

$ 0.2729
$ 0.2729$ 0.2729

$ 7.86665504
$ 7.86665504$ 7.86665504

$ 0.1494993160665512
$ 0.1494993160665512$ 0.1494993160665512

-0.70%

-5.10%

-3.50%

-3.50%

1INCH (1INCH) sanntidsprisen er $ 0.2566. I løpet av de siste 24 timene har 1INCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.255 og et toppnivå på $ 0.2729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1INCH er $ 7.86665504, mens den rekordlave prisen er $ 0.1494993160665512.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1INCH endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, -5.10% over 24 timer og -3.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1INCH (1INCH) Markedsinformasjon

No.153

$ 358.63M
$ 358.63M$ 358.63M

$ 691.80K
$ 691.80K$ 691.80K

$ 384.90M
$ 384.90M$ 384.90M

1.40B
1.40B 1.40B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

93.17%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på 1INCH er $ 358.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 691.80K. Den sirkulerende forsyningen på 1INCH er 1.40B, med en total tilgang på 1500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 384.90M.

1INCH (1INCH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene 1INCH for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.013779-5.10%
30 dager$ +0.007+2.80%
60 dager$ -0.0672-20.76%
90 dager$ +0.0782+43.83%
1INCH Prisendring i dag

I dag registrerte 1INCH en endring på $ -0.013779 (-5.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

1INCH 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.007 (+2.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

1INCH 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så 1INCH en endring på $ -0.0672 (-20.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

1INCH 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0782+43.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for 1INCH (1INCH)?

Sjekk ut 1INCH Prishistorikk-siden nå.

Hva er 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 1INCH investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk 1INCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om 1INCH på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din 1INCH kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

1INCH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 1INCH (1INCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 1INCH (1INCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 1INCH.

Sjekk 1INCHprisprognosen nå!

1INCH (1INCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 1INCH (1INCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1INCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 1INCH (1INCH)

Leter du etter hvordan du kjøper1INCH? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 1INCH på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1INCH til lokale valutaer

1 1INCH(1INCH) til VND
6,752.429
1 1INCH(1INCH) til AUD
A$0.387466
1 1INCH(1INCH) til GBP
0.189884
1 1INCH(1INCH) til EUR
0.21811
1 1INCH(1INCH) til USD
$0.2566
1 1INCH(1INCH) til MYR
RM1.07772
1 1INCH(1INCH) til TRY
10.615542
1 1INCH(1INCH) til JPY
¥37.7202
1 1INCH(1INCH) til ARS
ARS$378.464472
1 1INCH(1INCH) til RUB
21.346554
1 1INCH(1INCH) til INR
22.603894
1 1INCH(1INCH) til IDR
Rp4,276.664956
1 1INCH(1INCH) til KRW
358.88076
1 1INCH(1INCH) til PHP
14.644162
1 1INCH(1INCH) til EGP
￡E.12.357856
1 1INCH(1INCH) til BRL
R$1.365112
1 1INCH(1INCH) til CAD
C$0.351542
1 1INCH(1INCH) til BDT
31.238484
1 1INCH(1INCH) til NGN
383.555416
1 1INCH(1INCH) til COP
$1,002.34375
1 1INCH(1INCH) til ZAR
R.4.449444
1 1INCH(1INCH) til UAH
10.602712
1 1INCH(1INCH) til TZS
T.Sh.635.146584
1 1INCH(1INCH) til VES
Bs41.8258
1 1INCH(1INCH) til CLP
$245.053
1 1INCH(1INCH) til PKR
Rs72.833344
1 1INCH(1INCH) til KZT
138.925806
1 1INCH(1INCH) til THB
฿8.175276
1 1INCH(1INCH) til TWD
NT$7.757018
1 1INCH(1INCH) til AED
د.إ0.941722
1 1INCH(1INCH) til CHF
Fr0.202714
1 1INCH(1INCH) til HKD
HK$1.993782
1 1INCH(1INCH) til AMD
֏98.20082
1 1INCH(1INCH) til MAD
.د.م2.314532
1 1INCH(1INCH) til MXN
$4.713742
1 1INCH(1INCH) til SAR
ريال0.96225
1 1INCH(1INCH) til ETB
Br36.840062
1 1INCH(1INCH) til KES
KSh33.147588
1 1INCH(1INCH) til JOD
د.أ0.1819294
1 1INCH(1INCH) til PLN
0.931458
1 1INCH(1INCH) til RON
лв1.108512
1 1INCH(1INCH) til SEK
kr2.414606
1 1INCH(1INCH) til BGN
лв0.425956
1 1INCH(1INCH) til HUF
Ft85.417008
1 1INCH(1INCH) til CZK
5.309054
1 1INCH(1INCH) til KWD
د.ك0.078263
1 1INCH(1INCH) til ILS
0.854478
1 1INCH(1INCH) til BOB
Bs1.773106
1 1INCH(1INCH) til AZN
0.43622
1 1INCH(1INCH) til TJS
SM2.401776
1 1INCH(1INCH) til GEL
0.69282
1 1INCH(1INCH) til AOA
Kz233.908862
1 1INCH(1INCH) til BHD
.د.ب0.0967382
1 1INCH(1INCH) til BMD
$0.2566
1 1INCH(1INCH) til DKK
kr1.62941
1 1INCH(1INCH) til HNL
L6.725486
1 1INCH(1INCH) til MUR
11.634244
1 1INCH(1INCH) til NAD
$4.45201
1 1INCH(1INCH) til NOK
kr2.55317
1 1INCH(1INCH) til NZD
$0.43622
1 1INCH(1INCH) til PAB
B/.0.2566
1 1INCH(1INCH) til PGK
K1.072588
1 1INCH(1INCH) til QAR
ر.ق0.931458
1 1INCH(1INCH) til RSD
дин.25.598416
1 1INCH(1INCH) til UZS
soʻm3,167.898922
1 1INCH(1INCH) til ALL
L21.159236
1 1INCH(1INCH) til ANG
ƒ0.459314
1 1INCH(1INCH) til AWG
ƒ0.46188
1 1INCH(1INCH) til BBD
$0.5132
1 1INCH(1INCH) til BAM
KM0.425956
1 1INCH(1INCH) til BIF
Fr765.951
1 1INCH(1INCH) til BND
$0.328448
1 1INCH(1INCH) til BSD
$0.2566
1 1INCH(1INCH) til JMD
$41.161206
1 1INCH(1INCH) til KHR
1,030.520996
1 1INCH(1INCH) til KMF
Fr107.2588
1 1INCH(1INCH) til LAK
5,578.260758
1 1INCH(1INCH) til LKR
Rs77.616368
1 1INCH(1INCH) til MDL
L4.2339
1 1INCH(1INCH) til MGA
Ar1,135.395982
1 1INCH(1INCH) til MOP
P2.055366
1 1INCH(1INCH) til MVR
3.92598
1 1INCH(1INCH) til MWK
MK445.485826
1 1INCH(1INCH) til MZN
MT16.39674
1 1INCH(1INCH) til NPR
Rs36.160072
1 1INCH(1INCH) til PYG
1,832.6372
1 1INCH(1INCH) til RWF
Fr371.8134
1 1INCH(1INCH) til SBD
$2.10412
1 1INCH(1INCH) til SCR
3.905452
1 1INCH(1INCH) til SRD
$9.773894
1 1INCH(1INCH) til SVC
$2.24525
1 1INCH(1INCH) til SZL
L4.45201
1 1INCH(1INCH) til TMT
m0.8981
1 1INCH(1INCH) til TND
د.ت0.746706
1 1INCH(1INCH) til TTD
$1.737182
1 1INCH(1INCH) til UGX
Sh900.1528
1 1INCH(1INCH) til XAF
Fr143.1828
1 1INCH(1INCH) til XCD
$0.69282
1 1INCH(1INCH) til XOF
Fr143.1828
1 1INCH(1INCH) til XPF
Fr25.9166
1 1INCH(1INCH) til BWP
P3.417912
1 1INCH(1INCH) til BZD
$0.515766
1 1INCH(1INCH) til CVE
$24.063948
1 1INCH(1INCH) til DJF
Fr45.6748
1 1INCH(1INCH) til DOP
$15.914332
1 1INCH(1INCH) til DZD
د.ج33.245096
1 1INCH(1INCH) til FJD
$0.57735
1 1INCH(1INCH) til GNF
Fr2,231.137
1 1INCH(1INCH) til GTQ
Q1.965556
1 1INCH(1INCH) til GYD
$53.703814
1 1INCH(1INCH) til ISK
kr31.0486

1INCH Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 1INCH, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell 1INCH nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om 1INCH

Hvor mye er 1INCH (1INCH) verdt i dag?
Live 1INCH prisen i USD er 0.2566 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1INCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1INCH til USD er $ 0.2566. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 1INCH?
Markedsverdien for 1INCH er $ 358.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1INCH?
Den sirkulerende forsyningen av 1INCH er 1.40B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1INCH ?
1INCH oppnådde en ATH-pris på 7.86665504 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1INCH?
1INCH så en ATL-pris på 0.1494993160665512 USD.
Hva er handelsvolumet til 1INCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1INCH er $ 691.80K USD.
Vil 1INCH gå høyere i år?
1INCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1INCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:18 (UTC+8)

1INCH (1INCH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1INCH-til-USD-kalkulator

Beløp

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.2566 USD

Handle 1INCH

1INCHUSDT
$0.2564
$0.2564$0.2564
-5.02%

