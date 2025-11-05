BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika ROY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ROY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROY cenas tendenci MEXC.Reāllaika ROY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ROY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROY

ROY Cenas informācija

Kas ir ROY

ROY Oficiālā tīmekļa vietne

ROY Tokenomika

ROY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ROY logotips

ROY Cena (ROY)

Nav sarakstā

1 ROY uz USD reāllaika cena:

$0.00094138
$0.00094138$0.00094138
-8.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ROY (ROY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:47 (UTC+8)

ROY (ROY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0.00103857
$ 0.00103857$ 0.00103857
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103857
$ 0.00103857$ 0.00103857

$ 0.00608046
$ 0.00608046$ 0.00608046

$ 0
$ 0$ 0

+4.21%

-7.94%

-49.99%

-49.99%

ROY (ROY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ROY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00103857, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00608046, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROY ir mainījies par +4.21% pēdējā stundā, par -7.94% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ROY (ROY) tirgus informācija

$ 941.56K
$ 941.56K$ 941.56K

--
----

$ 941.56K
$ 941.56K$ 941.56K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,606.72906
999,995,606.72906 999,995,606.72906

Pašreizējais ROY tirgus maksimums ir $ 941.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROY apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999995606.72906. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 941.56K.

ROY (ROY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ROY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ROY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ROY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ROY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.94%
30 dienas$ 0-68.11%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir ROY (ROY)?

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ROY cenas prognoze (USD)

Kāda būs ROY (ROY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ROY (ROY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ROY prognozes.

Apskati ROY cenas prognozi!

ROY uz vietējām valūtām

ROY (ROY) tokenomika

ROY (ROY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ROY (ROY)

Kāda ir ROY (ROY) vērtība šodien?
Reāllaika ROY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROY uz USD cena?
Pašreizējā ROY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ROY tirgus maksimums?
ROY tirgus maksimums ir $ 941.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROY apjoms apgrozībā?
ROY apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija ROY vēsturiski augstākā cena?
ROY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00608046 USD apmērā.
Kāda bija ROY vēsturiski zemākā cena?
ROY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ROY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROY šogad kāps augstāk?
ROY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:47 (UTC+8)

ROY (ROY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,940.74
$100,940.74$100,940.74

-2.17%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.31
$3,235.31$3,235.31

-7.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.71
$154.71$154.71

-4.19%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2110
$2.2110$2.2110

-3.11%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,940.74
$100,940.74$100,940.74

-2.17%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.31
$3,235.31$3,235.31

-7.75%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2110
$2.2110$2.2110

-3.11%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.71
$154.71$154.71

-4.19%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16284
$0.16284$0.16284

-0.66%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9000
$3.9000$3.9000

+2,500.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15215
$0.15215$0.15215

+891.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06050
$0.06050$0.06050

+71.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%