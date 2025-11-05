BiržaDEX+
Reāllaika Robora cena šodien ir 0.01122456 USD. Seko līdzi reāllaika RBR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RBR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RBR

RBR Cenas informācija

Kas ir RBR

RBR Tehniskais dokuments

RBR Oficiālā tīmekļa vietne

RBR Tokenomika

RBR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Robora logotips

Robora Cena (RBR)

Nav sarakstā

1 RBR uz USD reāllaika cena:

$0.01071931
$0.01071931
-4.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Robora (RBR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:39 (UTC+8)

Robora (RBR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0093672
$ 0.0093672
24h zemākā
$ 0.01416793
$ 0.01416793
24h augstākā

$ 0.0093672
$ 0.0093672

$ 0.01416793
$ 0.01416793

$ 0.210107
$ 0.210107

$ 0.0093672
$ 0.0093672

+8.55%

+0.37%

-49.29%

-49.29%

Robora (RBR) reāllaika cena ir $0.01122456. Pēdējo 24 stundu laikā RBR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0093672 līdz augstākajai $ 0.01416793, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RBR visu laiku augstākā cena ir $ 0.210107, savukārt zemākā - $ 0.0093672.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RBR ir mainījies par +8.55% pēdējā stundā, par +0.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Robora (RBR) tirgus informācija

$ 728.97K
$ 728.97K

--
--

$ 1.07M
$ 1.07M

68.01M
68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Robora tirgus maksimums ir $ 728.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RBR apjoms apgrozībā ir 68.01M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.07M.

Robora (RBR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Robora uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Robora uz USD bija $ -0.0098625471.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Robora uz USD bija $ -0.0081531050.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Robora uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.37%
30 dienas$ -0.0098625471-87.86%
60 dienas$ -0.0081531050-72.63%
90 dienas$ 0--

Kas ir Robora (RBR)?

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Robora cenas prognoze (USD)

Kāda būs Robora (RBR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Robora (RBR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Robora prognozes.

Apskati Robora cenas prognozi!

RBR uz vietējām valūtām

Robora (RBR) tokenomika

Robora (RBR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RBR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Robora (RBR)

Kāda ir Robora (RBR) vērtība šodien?
Reāllaika RBR cena USD ir 0.01122456 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RBR uz USD cena?
Pašreizējā RBR uz USD cena ir $ 0.01122456. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Robora tirgus maksimums?
RBR tirgus maksimums ir $ 728.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RBR apjoms apgrozībā?
RBR apjoms apgrozībā ir 68.01M USD.
Kāda bija RBR vēsturiski augstākā cena?
RBR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.210107 USD apmērā.
Kāda bija RBR vēsturiski zemākā cena?
RBR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0093672 USD.
Kāds ir RBR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RBR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RBR šogad kāps augstāk?
RBR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RBR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:39 (UTC+8)

Robora (RBR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,940.74

$3,235.31

$154.71

$1.0001

$2.2110

$100,940.74

$3,235.31

$2.2110

$154.71

$0.16284

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.9000

$0.15215

$0.0000000000000000000000000259

$0.06050

$0.0000636

