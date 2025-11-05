BiržaDEX+
Reāllaika LOOK cena šodien ir 0.05397 USD. Seko līdzi reāllaika LOOK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LOOK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LOOK

LOOK Cenas informācija

Kas ir LOOK

LOOK Oficiālā tīmekļa vietne

LOOK Tokenomika

LOOK Cenas prognoze

LOOK Vēsture

LOOK iegādes rokasgrāmata

LOOK uz bezseguma valūtu konvertētājs

LOOK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

LOOK logotips

LOOK kurss(LOOK)

1 LOOK uz USD reāllaika cena:

$0.05451
$0.05451$0.05451
+13.25%1D
USD
LOOK (LOOK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:25 (UTC+8)

LOOK (LOOK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04517
$ 0.04517$ 0.04517
24h zemākā
$ 0.06244
$ 0.06244$ 0.06244
24h augstākā

$ 0.04517
$ 0.04517$ 0.04517

$ 0.06244
$ 0.06244$ 0.06244

$ 0.15508520063103612
$ 0.15508520063103612$ 0.15508520063103612

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249$ 0.000165344904285249

+7.40%

+13.25%

+0.95%

+0.95%

LOOK (LOOK) reāllaika cena ir $ 0.05397. Pēdējo 24 stundu laikā LOOK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04517 līdz augstākajai $ 0.06244, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LOOK visu laiku augstākā cena ir $ 0.15508520063103612, savukārt zemākā - $ 0.000165344904285249.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LOOK ir mainījies par +7.40% pēdējā stundā, par +13.25% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LOOK (LOOK) tirgus informācija

No.427

$ 49.78M
$ 49.78M$ 49.78M

$ 154.55K
$ 154.55K$ 154.55K

$ 49.78M
$ 49.78M$ 49.78M

922.38M
922.38M 922.38M

922,375,851
922,375,851 922,375,851

922,375,851
922,375,851 922,375,851

100.00%

SOL

Pašreizējais LOOK tirgus maksimums ir $ 49.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 154.55K. LOOK apjoms apgrozībā ir 922.38M ar kopējo apjomu 922375851. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 49.78M.

LOOK (LOOK) cenas vēsture USD

Seko LOOK cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0063775+13.25%
30 dienas$ -0.02478-31.47%
60 dienas$ +0.03397+169.85%
90 dienas$ +0.03397+169.85%
LOOK Cenas izmaiņas šodien

Šodien LOOK cena mainījās par $ +0.0063775 (+13.25%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

LOOK 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02478 (-31.47%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

LOOK 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LOOK piedzīvoja izmaiņas $ +0.03397 (+169.85%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

LOOK 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03397 (+169.85%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu LOOK (LOOK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati LOOK cenas vēstures lapu.

Kas ir LOOK (LOOK)?

All it takes is just one LOOK.

LOOK ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu LOOK ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LOOK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par LOOK mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu LOOK pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

LOOK cenas prognoze (USD)

Kāda būs LOOK (LOOK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LOOK (LOOK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LOOK prognozes.

Apskati LOOK cenas prognozi!

LOOK (LOOK) tokenomika

LOOK (LOOK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LOOK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties LOOK (LOOK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties LOOK? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties LOOK MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LOOK resurss

Dziļākai izpratnei par LOOK, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā LOOK vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par LOOK

Kāda ir LOOK (LOOK) vērtība šodien?
Reāllaika LOOK cena USD ir 0.05397 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LOOK uz USD cena?
Pašreizējā LOOK uz USD cena ir $ 0.05397. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LOOK tirgus maksimums?
LOOK tirgus maksimums ir $ 49.78M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LOOK apjoms apgrozībā?
LOOK apjoms apgrozībā ir 922.38M USD.
Kāda bija LOOK vēsturiski augstākā cena?
LOOK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.15508520063103612 USD apmērā.
Kāda bija LOOK vēsturiski zemākā cena?
LOOK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000165344904285249 USD.
Kāds ir LOOK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LOOK tirdzniecības apjoms ir $ 154.55K USD.
Vai LOOK šogad kāps augstāk?
LOOK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LOOK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:25 (UTC+8)

LOOK (LOOK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

