Reāllaika Avantis cena šodien ir 0.5047 USD. Seko līdzi reāllaika AVNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AVNT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AVNT

AVNT Cenas informācija

Kas ir AVNT

AVNT Tehniskais dokuments

AVNT Oficiālā tīmekļa vietne

AVNT Tokenomika

AVNT Cenas prognoze

AVNT Vēsture

AVNT iegādes rokasgrāmata

AVNT uz bezseguma valūtu konvertētājs

AVNT Tūlītējie darījumi

AVNT USDT-M Futures

Avantis logotips

Avantis kurss(AVNT)

1 AVNT uz USD reāllaika cena:

$0.5047
-5.76%1D
USD
Avantis (AVNT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:31 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.4999
24h zemākā
$ 0.5641
24h augstākā

$ 0.4999
$ 0.5641
$ 2.662191408541985
$ 0.17956381875221758
-3.54%

-5.76%

-23.54%

-23.54%

Avantis (AVNT) reāllaika cena ir $ 0.5047. Pēdējo 24 stundu laikā AVNT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.4999 līdz augstākajai $ 0.5641, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AVNT visu laiku augstākā cena ir $ 2.662191408541985, savukārt zemākā - $ 0.17956381875221758.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AVNT ir mainījies par -3.54% pēdējā stundā, par -5.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Avantis (AVNT) tirgus informācija

No.248

$ 130.32M
$ 1.26M
$ 504.70M
258.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%

0.01%

BASE

Pašreizējais Avantis tirgus maksimums ir $ 130.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.26M. AVNT apjoms apgrozībā ir 258.21M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 504.70M.

Avantis (AVNT) cenas vēsture USD

Seko Avantis cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.030848-5.76%
30 dienas$ -0.6141-54.89%
60 dienas$ +0.4547+909.40%
90 dienas$ +0.4547+909.40%
Avantis Cenas izmaiņas šodien

Šodien AVNT cena mainījās par $ -0.030848 (-5.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Avantis 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.6141 (-54.89%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Avantis 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AVNT piedzīvoja izmaiņas $ +0.4547 (+909.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Avantis 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.4547 (+909.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Avantis (AVNT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Avantis cenas vēstures lapu.

Kas ir Avantis (AVNT)?

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Avantis ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AVNT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Avantis mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Avantis pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Avantis cenas prognoze (USD)

Kāda būs Avantis (AVNT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Avantis (AVNT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Avantis prognozes.

Apskati Avantis cenas prognozi!

Avantis (AVNT) tokenomika

Avantis (AVNT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AVNT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Avantis (AVNT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Avantis? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Avantis MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AVNT uz vietējām valūtām

1 Avantis(AVNT) uz VND
13,281.1805
1 Avantis(AVNT) uz AUD
A$0.777238
1 Avantis(AVNT) uz GBP
0.383572
1 Avantis(AVNT) uz EUR
0.439089
1 Avantis(AVNT) uz USD
$0.5047
1 Avantis(AVNT) uz MYR
RM2.114693
1 Avantis(AVNT) uz TRY
21.242823
1 Avantis(AVNT) uz JPY
¥77.2191
1 Avantis(AVNT) uz ARS
ARS$735.711284
1 Avantis(AVNT) uz RUB
40.875653
1 Avantis(AVNT) uz INR
44.782031
1 Avantis(AVNT) uz IDR
Rp8,411.663302
1 Avantis(AVNT) uz PHP
29.595608
1 Avantis(AVNT) uz EGP
￡E.23.877357
1 Avantis(AVNT) uz BRL
R$2.72538
1 Avantis(AVNT) uz CAD
C$0.711627
1 Avantis(AVNT) uz BDT
61.52293
1 Avantis(AVNT) uz NGN
725.142866
1 Avantis(AVNT) uz COP
$1,948.6467
1 Avantis(AVNT) uz ZAR
R.8.852438
1 Avantis(AVNT) uz UAH
21.237776
1 Avantis(AVNT) uz TZS
T.Sh.1,243.101335
1 Avantis(AVNT) uz VES
Bs112.5481
1 Avantis(AVNT) uz CLP
$477.4462
1 Avantis(AVNT) uz PKR
Rs142.688784
1 Avantis(AVNT) uz KZT
264.51327
1 Avantis(AVNT) uz THB
฿16.458267
1 Avantis(AVNT) uz TWD
NT$15.605324
1 Avantis(AVNT) uz AED
د.إ1.852249
1 Avantis(AVNT) uz CHF
Fr0.408807
1 Avantis(AVNT) uz HKD
HK$3.921519
1 Avantis(AVNT) uz AMD
֏193.072985
1 Avantis(AVNT) uz MAD
.د.م4.698757
1 Avantis(AVNT) uz MXN
$9.417702
1 Avantis(AVNT) uz SAR
ريال1.892625
1 Avantis(AVNT) uz ETB
Br77.299852
1 Avantis(AVNT) uz KES
KSh65.227428
1 Avantis(AVNT) uz JOD
د.أ0.3578323
1 Avantis(AVNT) uz PLN
1.872437
1 Avantis(AVNT) uz RON
лв2.235821
1 Avantis(AVNT) uz SEK
kr4.840073
1 Avantis(AVNT) uz BGN
лв0.85799
1 Avantis(AVNT) uz HUF
Ft170.734963
1 Avantis(AVNT) uz CZK
10.724875
1 Avantis(AVNT) uz KWD
د.ك0.1549429
1 Avantis(AVNT) uz ILS
1.645322
1 Avantis(AVNT) uz BOB
Bs3.487477
1 Avantis(AVNT) uz AZN
0.85799
1 Avantis(AVNT) uz TJS
SM4.653334
1 Avantis(AVNT) uz GEL
1.372784
1 Avantis(AVNT) uz AOA
Kz460.48828
1 Avantis(AVNT) uz BHD
.د.ب0.1902719
1 Avantis(AVNT) uz BMD
$0.5047
1 Avantis(AVNT) uz DKK
kr3.28055
1 Avantis(AVNT) uz HNL
L13.283704
1 Avantis(AVNT) uz MUR
23.16573
1 Avantis(AVNT) uz NAD
$8.807015
1 Avantis(AVNT) uz NOK
kr5.158034
1 Avantis(AVNT) uz NZD
$0.893319
1 Avantis(AVNT) uz PAB
B/.0.5047
1 Avantis(AVNT) uz PGK
K2.124787
1 Avantis(AVNT) uz QAR
ر.ق1.837108
1 Avantis(AVNT) uz RSD
дин.51.534917
1 Avantis(AVNT) uz UZS
soʻm6,008.332372
1 Avantis(AVNT) uz ALL
L42.450317
1 Avantis(AVNT) uz ANG
ƒ0.903413
1 Avantis(AVNT) uz AWG
ƒ0.903413
1 Avantis(AVNT) uz BBD
$1.0094
1 Avantis(AVNT) uz BAM
KM0.85799
1 Avantis(AVNT) uz BIF
Fr1,488.3603
1 Avantis(AVNT) uz BND
$0.65611
1 Avantis(AVNT) uz BSD
$0.5047
1 Avantis(AVNT) uz JMD
$81.019491
1 Avantis(AVNT) uz KHR
2,026.905482
1 Avantis(AVNT) uz KMF
Fr215.0022
1 Avantis(AVNT) uz LAK
10,971.738911
1 Avantis(AVNT) uz LKR
රු153.822466
1 Avantis(AVNT) uz MDL
L8.549618
1 Avantis(AVNT) uz MGA
Ar2,283.706936
1 Avantis(AVNT) uz MOP
P4.0376
1 Avantis(AVNT) uz MVR
7.77238
1 Avantis(AVNT) uz MWK
MK874.69557
1 Avantis(AVNT) uz MZN
MT32.275565
1 Avantis(AVNT) uz NPR
रु71.596742
1 Avantis(AVNT) uz PYG
3,579.3324
1 Avantis(AVNT) uz RWF
Fr733.3291
1 Avantis(AVNT) uz SBD
$4.153681
1 Avantis(AVNT) uz SCR
7.151599
1 Avantis(AVNT) uz SRD
$19.43095
1 Avantis(AVNT) uz SVC
$4.416125
1 Avantis(AVNT) uz SZL
L8.812062
1 Avantis(AVNT) uz TMT
m1.771497
1 Avantis(AVNT) uz TND
د.ت1.4934073
1 Avantis(AVNT) uz TTD
$3.421866
1 Avantis(AVNT) uz UGX
Sh1,758.3748
1 Avantis(AVNT) uz XAF
Fr288.1837
1 Avantis(AVNT) uz XCD
$1.36269
1 Avantis(AVNT) uz XOF
Fr288.1837
1 Avantis(AVNT) uz XPF
Fr51.9841
1 Avantis(AVNT) uz BWP
P6.81345
1 Avantis(AVNT) uz BZD
$1.014447
1 Avantis(AVNT) uz CVE
$48.436059
1 Avantis(AVNT) uz DJF
Fr89.3319
1 Avantis(AVNT) uz DOP
$32.472398
1 Avantis(AVNT) uz DZD
د.ج65.918867
1 Avantis(AVNT) uz FJD
$1.150716
1 Avantis(AVNT) uz GNF
Fr4,388.3665
1 Avantis(AVNT) uz GTQ
Q3.866002
1 Avantis(AVNT) uz GYD
$105.58324
1 Avantis(AVNT) uz ISK
kr64.0969

Avantis resurss

Dziļākai izpratnei par Avantis, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Avantis vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Avantis

Kāda ir Avantis (AVNT) vērtība šodien?
Reāllaika AVNT cena USD ir 0.5047 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AVNT uz USD cena?
Pašreizējā AVNT uz USD cena ir $ 0.5047. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Avantis tirgus maksimums?
AVNT tirgus maksimums ir $ 130.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AVNT apjoms apgrozībā?
AVNT apjoms apgrozībā ir 258.21M USD.
Kāda bija AVNT vēsturiski augstākā cena?
AVNT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.662191408541985 USD apmērā.
Kāda bija AVNT vēsturiski zemākā cena?
AVNT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.17956381875221758 USD.
Kāds ir AVNT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AVNT tirdzniecības apjoms ir $ 1.26M USD.
Vai AVNT šogad kāps augstāk?
AVNT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AVNT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:31 (UTC+8)

Avantis (AVNT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AVNT uz USD kalkulators

Summa

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5047 USD

Tirgot AVNT

AVNT/USDT
$0.5047
-5.85%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

