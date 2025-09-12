Daugiau apie WASSIE

WASSIE (WASSIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WASSIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WASSIE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WASSIE per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė WASSIE rinkos kapitalizacija yra $ 1.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WASSIE apyvartoje yra 684.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 684891192788.5808. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72M

Kas yra WASSIE (WASSIE)

WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf

Supratimas apie WASSIE (WASSIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WASSIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kiek WASSIE(WASSIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WASSIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WASSIE į USD kaina?
Dabartinė WASSIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WASSIE rinkos kapitalizacija?
WASSIE rinkos kapitalizacija yra $ 1.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WASSIE apyvartoje?
WASSIE apyvartoje yra 684.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WASSIE kaina?
WASSIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WASSIE kaina?
WASSIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WASSIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WASSIE yra --USD.
Ar WASSIE kaina šiais metais kils?
WASSIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WASSIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.