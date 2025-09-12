Daugiau apie VAPOR

Vapor logotipas

Vapor kaina (VAPOR)

Neįtraukta į sąrašą

1 VAPOR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00025677
-47.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Vapor (VAPOR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:29:34(UTC+8)

Vapor (VAPOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.160208
$ 0
-0.00%

-47.84%

-8.27%

-8.27%

Vapor (VAPOR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VAPOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAPOR kaina yra $ 0.160208, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAPOR per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -47.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vapor (VAPOR) rinkos informacija

$ 257.27K
--
$ 257.27K
1.00B
1,001,932,831.0
Dabartinė Vapor rinkos kapitalizacija yra $ 257.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VAPOR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1001932831.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.27K

Vapor (VAPOR) kainos istorija USD

Šiandienos Vapor kainos pokytis į USD: $ -0.000235522336221659.
Vapor 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vapor 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Vapor 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000235522336221659-47.84%
30 dienų$ 0-5.40%
60 dienų$ 0-17.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra Vapor (VAPOR)

Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Vapor (VAPOR) išteklius

Oficiali svetainė

Vapor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vapor (VAPOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vapor (VAPOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vapor prognozes.

Peržiūrėkite Vapor kainos prognozę dabar!

VAPOR į vietos valiutas

Vapor (VAPOR) Tokenomika

Supratimas apie Vapor (VAPOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VAPORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vapor (VAPOR)

Kiek Vapor(VAPOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VAPOR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VAPOR į USD kaina?
Dabartinė VAPOR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vapor rinkos kapitalizacija?
VAPOR rinkos kapitalizacija yra $ 257.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VAPOR apyvartoje?
VAPOR apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VAPOR kaina?
VAPOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.160208USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VAPOR kaina?
VAPOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VAPOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VAPOR yra --USD.
Ar VAPOR kaina šiais metais kils?
VAPOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VAPOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Vapor (VAPOR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.