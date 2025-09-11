SuperWalk GRND kaina (GRND)
+0.24%
+0.26%
-2.19%
-2.19%
SuperWalk GRND (GRND) realiojo laiko kaina yra $0.04750261. Per pastarąsias 24 valandas GRND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04716613 iki aukščiausios $ 0.04779625 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRND kaina yra $ 0.384843, o žemiausia – $ 0.03780593.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRND per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SuperWalk GRND rinkos kapitalizacija yra $ 33.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRND apyvartoje yra 707.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 987522926.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.95M
Šiandienos SuperWalk GRND kainos pokytis į USD: $ +0.00012174.
SuperWalk GRND 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0091091337.
SuperWalk GRND 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0102939105.
SuperWalk GRND 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02005316933955835.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00012174
|+0.26%
|30 dienų
|$ -0.0091091337
|-19.17%
|60 dienų
|$ -0.0102939105
|-21.67%
|90 dienų
|$ -0.02005316933955835
|-29.68%
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos SuperWalk GRND (GRND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SuperWalk GRND (GRND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SuperWalk GRND prognozes.
Peržiūrėkite SuperWalk GRND kainos prognozę dabar!
Supratimas apie SuperWalk GRND (GRND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.