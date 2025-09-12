SpartaDEX kaina (SPARTA)
SpartaDEX (SPARTA) realiojo laiko kaina yra $0.00210384. Per pastarąsias 24 valandas SPARTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00200724 iki aukščiausios $ 0.0021798 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPARTA kaina yra $ 1.3, o žemiausia – $ 0.00190095.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPARTA per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -3.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SpartaDEX rinkos kapitalizacija yra $ 83.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPARTA apyvartoje yra 39.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 39720895.81230459. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.57K
Šiandienos SpartaDEX kainos pokytis į USD: $ 0.
SpartaDEX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000440815.
SpartaDEX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001921851.
SpartaDEX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002343480141377246.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.48%
|30 dienų
|$ +0.0000440815
|+2.10%
|60 dienų
|$ -0.0001921851
|-9.13%
|90 dienų
|$ -0.0002343480141377246
|-10.02%
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to - Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT; - Promote and facilitate the launch of new, promising projects - Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards - Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface - Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer - Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges - Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.