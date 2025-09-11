Daugiau apie QKA

Qkacoin kaina (QKA)

Neįtraukta į sąrašą

1 QKA į USD – tiesioginė kaina:

$1.28
$1.28
+3.20%1D
Qkacoin (QKA) kainos grafikas realiu laiku
Qkacoin (QKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.16
$ 1.16
24 val. žemiausia
$ 1.36
$ 1.36
24 val. aukščiausia

$ 1.16
$ 1.16

$ 1.36
$ 1.36

$ 2.5
$ 2.5

$ 0.34457
$ 0.34457

-0.01%

+10.02%

-6.68%

-6.68%

Qkacoin (QKA) realiojo laiko kaina yra $1.28. Per pastarąsias 24 valandas QKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.36 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QKA kaina yra $ 2.5, o žemiausia – $ 0.34457.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +10.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Qkacoin (QKA) rinkos informacija

$ 40.47M
$ 40.47M

--
--

$ 40.47M
$ 40.47M

31.67M
31.67M

31,668,129.0
31,668,129.0

Dabartinė Qkacoin rinkos kapitalizacija yra $ 40.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QKA apyvartoje yra 31.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 31668129.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.47M

Qkacoin (QKA) kainos istorija USD

Šiandienos Qkacoin kainos pokytis į USD: $ +0.11635.
Qkacoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2064423680.
Qkacoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7651873280.
Qkacoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5935860128469562.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.11635+10.02%
30 dienų$ -0.2064423680-16.12%
60 dienų$ +0.7651873280+59.78%
90 dienų$ +0.5935860128469562+86.48%

Kas yra Qkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Qkacoin (QKA) išteklius

Oficiali svetainė

Qkacoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Qkacoin (QKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Qkacoin (QKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Qkacoin prognozes.

Peržiūrėkite Qkacoin kainos prognozę dabar!

QKA į vietos valiutas

Qkacoin (QKA) Tokenomika

Supratimas apie Qkacoin (QKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Qkacoin (QKA)

Kiek Qkacoin(QKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QKA kaina USD valiuta yra 1.28USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QKA į USD kaina?
Dabartinė QKA kaina USD valiuta yra $ 1.28. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Qkacoin rinkos kapitalizacija?
QKA rinkos kapitalizacija yra $ 40.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QKA apyvartoje?
QKA apyvartoje yra 31.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QKA kaina?
QKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.5USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QKA kaina?
QKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.34457USD.
Kokia yra QKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QKA yra --USD.
Ar QKA kaina šiais metais kils?
QKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Qkacoin (QKA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.