PrimoAI logotipas

PrimoAI kaina ($PRIMO)

Neįtraukta į sąrašą

1 $PRIMO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00044242
$0.00044242$0.00044242
-11.00%1D
mexc
USD
PrimoAI ($PRIMO) kainos grafikas realiu laiku
PrimoAI ($PRIMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121427
$ 0.00121427$ 0.00121427

$ 0
$ 0$ 0

-1.90%

-11.09%

-5.62%

-5.62%

PrimoAI ($PRIMO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $PRIMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $PRIMO kaina yra $ 0.00121427, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $PRIMO per pastarąją valandą pasikeitė -1.90%, per 24 valandas – -11.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PrimoAI ($PRIMO) rinkos informacija

$ 221.16K
$ 221.16K$ 221.16K

--
----

$ 442.31K
$ 442.31K$ 442.31K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė PrimoAI rinkos kapitalizacija yra $ 221.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $PRIMO apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 442.31K

PrimoAI ($PRIMO) kainos istorija USD

Šiandienos PrimoAI kainos pokytis į USD: $ 0.
PrimoAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PrimoAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PrimoAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-11.09%
30 dienų$ 0-12.95%
60 dienų$ 0-17.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra PrimoAI ($PRIMO)

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.

PrimoAI ($PRIMO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PrimoAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PrimoAI ($PRIMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PrimoAI ($PRIMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PrimoAI prognozes.

Peržiūrėkite PrimoAI kainos prognozę dabar!

$PRIMO į vietos valiutas

PrimoAI ($PRIMO) Tokenomika

Supratimas apie PrimoAI ($PRIMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $PRIMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PrimoAI ($PRIMO)

Kiek PrimoAI($PRIMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $PRIMO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $PRIMO į USD kaina?
Dabartinė $PRIMO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PrimoAI rinkos kapitalizacija?
$PRIMO rinkos kapitalizacija yra $ 221.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $PRIMO apyvartoje?
$PRIMO apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $PRIMO kaina?
$PRIMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00121427USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $PRIMO kaina?
$PRIMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $PRIMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $PRIMO yra --USD.
Ar $PRIMO kaina šiais metais kils?
$PRIMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $PRIMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.