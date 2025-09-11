Nacho the Kat kaina (NACHO)
Nacho the Kat (NACHO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NACHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NACHO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NACHO per pastarąją valandą pasikeitė -2.05%, per 24 valandas – -2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Nacho the Kat rinkos kapitalizacija yra $ 13.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NACHO apyvartoje yra 287.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 287000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.45M
Šiandienos Nacho the Kat kainos pokytis į USD: $ 0.
Nacho the Kat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nacho the Kat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nacho the Kat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.54%
|30 dienų
|$ 0
|-19.89%
|60 dienų
|$ 0
|+91.36%
|90 dienų
|$ 0
|--
Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.
Supratimas apie Nacho the Kat (NACHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NACHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
