Midas mBTC logotipas

Midas mBTC kaina (MBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 MBTC į USD – tiesioginė kaina:

$118,144
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Midas mBTC (MBTC) kainos grafikas realiu laiku
Midas mBTC (MBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 116,639
24 val. žemiausia
$ 118,081
24 val. aukščiausia

$ 116,639
$ 118,081
$ 127,974
$ 75,962
+0.13%

+0.36%

+4.21%

+4.21%

Midas mBTC (MBTC) realiojo laiko kaina yra $118,144. Per pastarąsias 24 valandas MBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 116,639 iki aukščiausios $ 118,081 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBTC kaina yra $ 127,974, o žemiausia – $ 75,962.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Midas mBTC (MBTC) rinkos informacija

$ 2.38M
--
$ 2.38M
20.15
20.150490434648045
Dabartinė Midas mBTC rinkos kapitalizacija yra $ 2.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MBTC apyvartoje yra 20.15 vienetų, o bendras kiekis siekia 20.150490434648045. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.38M

Midas mBTC (MBTC) kainos istorija USD

Šiandienos Midas mBTC kainos pokytis į USD: $ +422.24.
Midas mBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,247.2768000000.
Midas mBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,720.1773440000.
Midas mBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +422.24+0.36%
30 dienų$ -4,247.2768000000-3.59%
60 dienų$ -3,720.1773440000-3.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

Midas mBTC (MBTC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Midas mBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Midas mBTC (MBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Midas mBTC (MBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Midas mBTC prognozes.

Peržiūrėkite Midas mBTC kainos prognozę dabar!

MBTC į vietos valiutas

Midas mBTC (MBTC) Tokenomika

Supratimas apie Midas mBTC (MBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Midas mBTC (MBTC)

Kiek Midas mBTC(MBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBTC kaina USD valiuta yra 118,144USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBTC į USD kaina?
Dabartinė MBTC kaina USD valiuta yra $ 118,144. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Midas mBTC rinkos kapitalizacija?
MBTC rinkos kapitalizacija yra $ 2.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBTC apyvartoje?
MBTC apyvartoje yra 20.15USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBTC kaina?
MBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 127,974USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBTC kaina?
MBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 75,962USD.
Kokia yra MBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBTC yra --USD.
Ar MBTC kaina šiais metais kils?
MBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.