Ledger AI kaina (LEDGER)

Neįtraukta į sąrašą

1 LEDGER į USD – tiesioginė kaina:

$0.0042544
$0.0042544$0.0042544
+1.30%1D
USD
Ledger AI (LEDGER) kainos grafikas realiu laiku
Ledger AI (LEDGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00406674
$ 0.00406674$ 0.00406674
24 val. žemiausia
$ 0.00443805
$ 0.00443805$ 0.00443805
24 val. aukščiausia

$ 0.00406674
$ 0.00406674$ 0.00406674

$ 0.00443805
$ 0.00443805$ 0.00443805

$ 0.00747007
$ 0.00747007$ 0.00747007

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+1.35%

-11.94%

-11.94%

Ledger AI (LEDGER) realiojo laiko kaina yra $0.0042544. Per pastarąsias 24 valandas LEDGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00406674 iki aukščiausios $ 0.00443805 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEDGER kaina yra $ 0.00747007, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEDGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ledger AI (LEDGER) rinkos informacija

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

--
----

$ 13.37M
$ 13.37M$ 13.37M

2.15B
2.15B 2.15B

3,141,592,654.0
3,141,592,654.0 3,141,592,654.0

Dabartinė Ledger AI rinkos kapitalizacija yra $ 9.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LEDGER apyvartoje yra 2.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 3141592654.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.37M

Ledger AI (LEDGER) kainos istorija USD

Šiandienos Ledger AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Ledger AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003107741.
Ledger AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0091139416.
Ledger AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.35%
30 dienų$ -0.0003107741-7.30%
60 dienų$ +0.0091139416+214.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Ledger AI (LEDGER) išteklius

Oficiali svetainė

Ledger AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ledger AI (LEDGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ledger AI (LEDGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ledger AI prognozes.

Peržiūrėkite Ledger AI kainos prognozę dabar!

LEDGER į vietos valiutas

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika

Supratimas apie Ledger AI (LEDGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEDGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ledger AI (LEDGER)

Kiek Ledger AI(LEDGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LEDGER kaina USD valiuta yra 0.0042544USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LEDGER į USD kaina?
Dabartinė LEDGER kaina USD valiuta yra $ 0.0042544. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ledger AI rinkos kapitalizacija?
LEDGER rinkos kapitalizacija yra $ 9.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LEDGER apyvartoje?
LEDGER apyvartoje yra 2.15BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LEDGER kaina?
LEDGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00747007USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LEDGER kaina?
LEDGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LEDGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LEDGER yra --USD.
Ar LEDGER kaina šiais metais kils?
LEDGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LEDGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.