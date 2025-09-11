Kizuna kaina (KIZUNA)
Kizuna (KIZUNA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KIZUNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIZUNA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIZUNA per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – +14.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kizuna rinkos kapitalizacija yra $ 1.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KIZUNA apyvartoje yra 960.93T vienetų, o bendras kiekis siekia 960934712324249.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M
Šiandienos Kizuna kainos pokytis į USD: $ 0.
Kizuna 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kizuna 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kizuna 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+14.85%
|30 dienų
|$ 0
|-26.06%
|60 dienų
|$ 0
|-28.55%
|90 dienų
|$ 0
|--
At the heart of the crypto revolution lies the essence of Kizuna. Embracing deep-rooted connections, mutual respect, and unwavering trust, the Kizuna spirit fosters a collaborative and supportive community where every member thrives. Together, we’re more than just a network of transactions; we’re a tapestry of relationships, building a brighter future on the foundations of the past. As a holder of the Kizuna token, you are part of something extraordinary - a decentralized and autonomous perpetual community built upon the principles of unity, self-actualization, and collective self-accountability. At its heart lies the idea of Kizuna, the powerful bond that connects us all, just like the thread that weaves together the feathers of the crane. Our vision is simple yet profound: to bring together individuals from diverse backgrounds and unite them under a common goal – the pursuit of shared prosperity and success. We reject hierarchies and centralized control, instead choosing to empower each member to become a vital part of our growing community. To achieve this, we must remain steadfast in our commitment to decentralization and autonomy. Each holder has a crucial role to play in shaping the future of Kizuna. Whether it's contributing your skills, sharing knowledge, or simply lending your voice to discussions, every action counts towards strengthening our bond and propelling us forward. As we embark on this journey, let us remember the wisdom of our predecessors, especially Ryoshi, who demonstrated how community building can thrive without a single leader or central authority. By upholding values such as mutual support, personal responsibility, and continuous improvement, we ensure that Kizuna remains sustainable and resilient. Kizuna forever!
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.
Kiek kainuos Kizuna (KIZUNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kizuna (KIZUNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų?
Peržiūrėkite Kizuna kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Kizuna (KIZUNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIZUNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.