IAMAI kaina (IAMAI)

1 IAMAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.10%1D
USD
IAMAI (IAMAI) kainos grafikas realiu laiku
IAMAI (IAMAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.92%

+2.13%

+10.36%

+10.36%

IAMAI (IAMAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IAMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IAMAI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IAMAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.92%, per 24 valandas – +2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IAMAI (IAMAI) rinkos informacija

$ 33.53K
$ 33.53K$ 33.53K

--
----

$ 33.53K
$ 33.53K$ 33.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė IAMAI rinkos kapitalizacija yra $ 33.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IAMAI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.53K

IAMAI (IAMAI) kainos istorija USD

Šiandienos IAMAI kainos pokytis į USD: $ 0.
IAMAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IAMAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IAMAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.13%
30 dienų$ 0-1.78%
60 dienų$ 0-11.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra IAMAI (IAMAI)

The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem’s growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI.

IAMAI (IAMAI) išteklius

IAMAI kainos prognozė (USD)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IAMAI (IAMAI)

Kiek IAMAI(IAMAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IAMAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IAMAI į USD kaina?
Dabartinė IAMAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IAMAI rinkos kapitalizacija?
IAMAI rinkos kapitalizacija yra $ 33.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IAMAI apyvartoje?
IAMAI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IAMAI kaina?
IAMAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IAMAI kaina?
IAMAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IAMAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IAMAI yra --USD.
Ar IAMAI kaina šiais metais kils?
IAMAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IAMAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:28:54(UTC+8)

