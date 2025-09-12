GNME MINING GAME kaina (GNME)
GNME MINING GAME (GNME) realiojo laiko kaina yra $0.0241952. Per pastarąsias 24 valandas GNME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02269959 iki aukščiausios $ 0.02463587 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNME kaina yra $ 0.509717, o žemiausia – $ 0.01029676.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNME per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +6.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GNME MINING GAME rinkos kapitalizacija yra $ 169.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GNME apyvartoje yra 7.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 17586536.29620362. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.51K
Šiandienos GNME MINING GAME kainos pokytis į USD: $ +0.00149561.
GNME MINING GAME 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0056513648.
GNME MINING GAME 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0113860917.
GNME MINING GAME 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00906556999639708.
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
