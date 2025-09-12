Daugiau apie D2T

Dash 2 Trade logotipas

Dash 2 Trade kaina (D2T)

Neįtraukta į sąrašą

1 D2T į USD – tiesioginė kaina:

$0.00022871
$0.00022871$0.00022871
-12.40%1D
mexc
USD
Dash 2 Trade (D2T) kainos grafikas realiu laiku
Dash 2 Trade (D2T) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053805
$ 0.053805$ 0.053805

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

-12.47%

-40.36%

-40.36%

Dash 2 Trade (D2T) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas D2T svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia D2T kaina yra $ 0.053805, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, D2T per pastarąją valandą pasikeitė +2.11%, per 24 valandas – -12.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -40.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dash 2 Trade (D2T) rinkos informacija

$ 108.30K
$ 108.30K$ 108.30K

--
----

$ 228.71K
$ 228.71K$ 228.71K

473.50M
473.50M 473.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Dash 2 Trade rinkos kapitalizacija yra $ 108.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. D2T apyvartoje yra 473.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 228.71K

Dash 2 Trade (D2T) kainos istorija USD

Šiandienos Dash 2 Trade kainos pokytis į USD: $ 0.
Dash 2 Trade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dash 2 Trade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dash 2 Trade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-12.47%
30 dienų$ 0-43.33%
60 dienų$ 0-42.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dash 2 Trade (D2T)

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.

Dash 2 Trade (D2T) išteklius

Oficiali svetainė

Dash 2 Trade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dash 2 Trade (D2T) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dash 2 Trade (D2T) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dash 2 Trade prognozes.

Peržiūrėkite Dash 2 Trade kainos prognozę dabar!

D2T į vietos valiutas

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomika

Supratimas apie Dash 2 Trade (D2T) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie D2Tišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dash 2 Trade (D2T)

Kiek Dash 2 Trade(D2T) verta (-as) šiandien?
Dabartinė D2T kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė D2T į USD kaina?
Dabartinė D2T kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dash 2 Trade rinkos kapitalizacija?
D2T rinkos kapitalizacija yra $ 108.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra D2T apyvartoje?
D2T apyvartoje yra 473.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) D2T kaina?
D2T pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.053805USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) D2T kaina?
D2T pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra D2T prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis D2T yra --USD.
Ar D2T kaina šiais metais kils?
D2T šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite D2T kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.