TORSY MEMECOIN (TORSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000748. Per pastarąsias 24 valandas TORSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000721 iki aukščiausios $ 0.000795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TORSY kaina yra $ 0.03675965949351203, o žemiausia – $ 0.000579704242559859.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TORSY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TORSY MEMECOIN (TORSY) rinkos informacija
No.2455
$ 523.60K
$ 10.36K
$ 523.60K
700.00M
699,999,673
699,999,673
100.00%
SOL
Dabartinė TORSY MEMECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 523.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.36K. TORSY apyvartoje yra 700.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 699999673. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 523.60K
TORSY MEMECOIN (TORSY) kainos istorija USD
Stebėkite TORSY MEMECOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001997
-2.60%
30 dienų
$ -0.000069
-8.45%
60 dienų
$ -0.000133
-15.10%
90 dienų
$ -0.000004
-0.54%
TORSY MEMECOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien TORSY užfiksuotas $ -0.00001997 (-2.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TORSY MEMECOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000069 (-8.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TORSY MEMECOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TORSY rodiklis pasikeitė $ -0.000133 (-15.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TORSY MEMECOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000004 (-0.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TORSY MEMECOIN (TORSY) pokyčius?
Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.
TORSY MEMECOIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TORSY MEMECOIN (TORSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TORSY MEMECOIN (TORSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TORSY MEMECOIN prognozes.
Supratimas apie TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.