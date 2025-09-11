Daugiau apie TORSY

$0.000748
-2.60%1D
2025-09-11

TORSY MEMECOIN (TORSY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000721
24 val. žemiausia
$ 0.000795
24 val. aukščiausia

$ 0.000721
$ 0.000795
$ 0.03675965949351203
$ 0.000579704242559859
0.00%

-2.60%

+0.26%

+0.26%

TORSY MEMECOIN (TORSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000748. Per pastarąsias 24 valandas TORSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000721 iki aukščiausios $ 0.000795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TORSY kaina yra $ 0.03675965949351203, o žemiausia – $ 0.000579704242559859.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TORSY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TORSY MEMECOIN (TORSY) rinkos informacija

No.2455

$ 523.60K
$ 10.36K
$ 523.60K
700.00M
699,999,673
699,999,673
100.00%

SOL

Dabartinė TORSY MEMECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 523.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.36K. TORSY apyvartoje yra 700.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 699999673. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 523.60K

TORSY MEMECOIN (TORSY) kainos istorija USD

Stebėkite TORSY MEMECOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001997-2.60%
30 dienų$ -0.000069-8.45%
60 dienų$ -0.000133-15.10%
90 dienų$ -0.000004-0.54%
TORSY MEMECOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien TORSY užfiksuotas $ -0.00001997 (-2.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TORSY MEMECOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000069 (-8.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TORSY MEMECOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TORSY rodiklis pasikeitė $ -0.000133 (-15.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TORSY MEMECOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000004 (-0.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TORSY MEMECOIN (TORSY) pokyčius?

Peržiūrėkite TORSY MEMECOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TORSY MEMECOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TORSYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TORSY MEMECOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TORSY MEMECOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TORSY MEMECOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TORSY MEMECOIN (TORSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TORSY MEMECOIN (TORSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TORSY MEMECOIN prognozes.

Peržiūrėkite TORSY MEMECOIN kainos prognozę dabar!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika

Supratimas apie TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TORSY MEMECOIN (TORSY)

Ieškote, kaip nusipirkti TORSY MEMECOIN? Viskas paprasta ir patogu! TORSY MEMECOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TORSY į vietos valiutas

1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į VND
19.68362
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į AUD
A$0.00112948
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į GBP
0.00054604
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į EUR
0.0006358
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į USD
$0.000748
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į MYR
RM0.00315656
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į TRY
0.03087744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į JPY
¥0.109956
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į ARS
ARS$1.065526
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į RUB
0.06319852
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į INR
0.06599604
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į IDR
Rp12.26229312
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į KRW
1.04033336
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į PHP
0.04279308
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į EGP
￡E.0.03600872
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į BRL
R$0.0040392
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į CAD
C$0.00103224
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į BDT
0.0911064
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į NGN
1.12820092
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į COP
$2.93332688
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į ZAR
R.0.01308252
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į UAH
0.03087744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į VES
Bs0.116688
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į CLP
$0.718828
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į PKR
Rs0.21243948
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į KZT
0.40323184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į THB
฿0.02377144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į TWD
NT$0.02271676
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į AED
د.إ0.00274516
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į CHF
Fr0.00059092
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į HKD
HK$0.00581944
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į AMD
֏0.28581828
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į MAD
.د.م0.00675444
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į MXN
$0.0139128
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į SAR
ريال0.002805
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į PLN
0.00272272
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į RON
лв0.00324632
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į SEK
kr0.0069938
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į BGN
лв0.00124916
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į HUF
Ft0.25142524
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į CZK
0.01560328
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į KWD
د.ك0.00022814
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į ILS
0.00249084
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į AOA
Kz0.68435268
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į BHD
.د.ب0.000281996
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į BMD
$0.000748
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į DKK
kr0.00477224
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į HNL
L0.01960508
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į MUR
0.03407888
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į NAD
$0.01314984
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į NOK
kr0.00742764
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į NZD
$0.00125664
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į PAB
B/.0.000748
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į PGK
K0.00317152
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į QAR
ر.ق0.00272272
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) į RSD
дин.0.0749122

Išsamesnei TORSY MEMECOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TORSY MEMECOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TORSY MEMECOIN

Kiek TORSY MEMECOIN(TORSY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TORSY kaina USD valiuta yra 0.000748USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TORSY į USD kaina?
Dabartinė TORSY kaina USD valiuta yra $ 0.000748. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TORSY MEMECOIN rinkos kapitalizacija?
TORSY rinkos kapitalizacija yra $ 523.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TORSY apyvartoje?
TORSY apyvartoje yra 700.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TORSY kaina?
TORSY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03675965949351203USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TORSY kaina?
TORSY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000579704242559859USD.
Kokia yra TORSY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TORSY yra $ 10.36KUSD.
Ar TORSY kaina šiais metais kils?
TORSY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TORSY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

