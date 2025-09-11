Daugiau apie MANEKI

Maneki kaina(MANEKI)

1 MANEKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0013862
$0.0013862$0.0013862
+0.43%1D
USD
Maneki (MANEKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:45(UTC+8)

Maneki (MANEKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001352
$ 0.001352$ 0.001352
24 val. žemiausia
$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436
24 val. aukščiausia

$ 0.001352
$ 0.001352$ 0.001352

$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436

$ 0.02773969804284044
$ 0.02773969804284044$ 0.02773969804284044

$ 0.000845983209043834
$ 0.000845983209043834$ 0.000845983209043834

-0.99%

+0.43%

+1.57%

+1.57%

Maneki (MANEKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0013864. Per pastarąsias 24 valandas MANEKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001352 iki aukščiausios $ 0.001436 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANEKI kaina yra $ 0.02773969804284044, o žemiausia – $ 0.000845983209043834.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANEKI per pastarąją valandą pasikeitė -0.99%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Maneki (MANEKI) rinkos informacija

No.1092

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

$ 62.95K
$ 62.95K$ 62.95K

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

8.86B
8.86B 8.86B

8,858,766,369
8,858,766,369 8,858,766,369

8,858,766,369
8,858,766,369 8,858,766,369

100.00%

SOL

Dabartinė Maneki rinkos kapitalizacija yra $ 12.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.95K. MANEKI apyvartoje yra 8.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 8858766369. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.28M

Maneki (MANEKI) kainos istorija USD

Stebėkite Maneki kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000005935+0.43%
30 dienų$ +0.0002612+23.21%
60 dienų$ +0.0003049+28.19%
90 dienų$ +0.0002001+16.86%
Maneki kainos pokytis šiandien

Šiandien MANEKI užfiksuotas $ +0.000005935 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Maneki 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002612 (+23.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Maneki 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MANEKI rodiklis pasikeitė $ +0.0003049 (+28.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Maneki 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002001 (+16.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Maneki (MANEKI) pokyčius?

Peržiūrėkite Maneki kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Maneki (MANEKI)

Maneki is a memecoin on the Solana Chain

Maneki galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Maneki investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MANEKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Maneki mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Maneki, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Maneki kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Maneki (MANEKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maneki (MANEKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maneki prognozes.

Peržiūrėkite Maneki kainos prognozę dabar!

Maneki (MANEKI) Tokenomika

Supratimas apie Maneki (MANEKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANEKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Maneki (MANEKI)

Ieškote, kaip nusipirkti Maneki? Viskas paprasta ir patogu! Maneki lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MANEKI į vietos valiutas

1 Maneki(MANEKI) į VND
36.483116
1 Maneki(MANEKI) į AUD
A$0.002093464
1 Maneki(MANEKI) į GBP
0.001012072
1 Maneki(MANEKI) į EUR
0.00117844
1 Maneki(MANEKI) į USD
$0.0013864
1 Maneki(MANEKI) į MYR
RM0.005850608
1 Maneki(MANEKI) į TRY
0.057230592
1 Maneki(MANEKI) į JPY
¥0.2038008
1 Maneki(MANEKI) į ARS
ARS$1.9749268
1 Maneki(MANEKI) į RUB
0.1171508
1 Maneki(MANEKI) į INR
0.122169568
1 Maneki(MANEKI) į IDR
Rp22.727865216
1 Maneki(MANEKI) į KRW
1.928232848
1 Maneki(MANEKI) į PHP
0.079315944
1 Maneki(MANEKI) į EGP
￡E.0.06668584
1 Maneki(MANEKI) į BRL
R$0.00748656
1 Maneki(MANEKI) į CAD
C$0.001913232
1 Maneki(MANEKI) į BDT
0.16886352
1 Maneki(MANEKI) į NGN
2.091093256
1 Maneki(MANEKI) į COP
$5.436850784
1 Maneki(MANEKI) į ZAR
R.0.024248136
1 Maneki(MANEKI) į UAH
0.057230592
1 Maneki(MANEKI) į VES
Bs0.2162784
1 Maneki(MANEKI) į CLP
$1.3323304
1 Maneki(MANEKI) į PKR
Rs0.393751464
1 Maneki(MANEKI) į KZT
0.747380512
1 Maneki(MANEKI) į THB
฿0.044073656
1 Maneki(MANEKI) į TWD
NT$0.04207724
1 Maneki(MANEKI) į AED
د.إ0.005088088
1 Maneki(MANEKI) į CHF
Fr0.001095256
1 Maneki(MANEKI) į HKD
HK$0.010786192
1 Maneki(MANEKI) į AMD
֏0.529757304
1 Maneki(MANEKI) į MAD
.د.م0.012519192
1 Maneki(MANEKI) į MXN
$0.025773176
1 Maneki(MANEKI) į SAR
ريال0.005199
1 Maneki(MANEKI) į PLN
0.005046496
1 Maneki(MANEKI) į RON
лв0.006003112
1 Maneki(MANEKI) į SEK
kr0.01296284
1 Maneki(MANEKI) į BGN
лв0.002315288
1 Maneki(MANEKI) į HUF
Ft0.465858128
1 Maneki(MANEKI) į CZK
0.028920304
1 Maneki(MANEKI) į KWD
د.ك0.000422852
1 Maneki(MANEKI) į ILS
0.004602848
1 Maneki(MANEKI) į AOA
Kz1.268431224
1 Maneki(MANEKI) į BHD
.د.ب0.0005226728
1 Maneki(MANEKI) į BMD
$0.0013864
1 Maneki(MANEKI) į DKK
kr0.008845232
1 Maneki(MANEKI) į HNL
L0.036337544
1 Maneki(MANEKI) į MUR
0.0630812
1 Maneki(MANEKI) į NAD
$0.024372912
1 Maneki(MANEKI) į NOK
kr0.013766952
1 Maneki(MANEKI) į NZD
$0.002329152
1 Maneki(MANEKI) į PAB
B/.0.0013864
1 Maneki(MANEKI) į PGK
K0.005878336
1 Maneki(MANEKI) į QAR
ر.ق0.005046496
1 Maneki(MANEKI) į RSD
дин.0.13884796

Išsamesnei Maneki analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Maneki

Kiek Maneki(MANEKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MANEKI kaina USD valiuta yra 0.0013864USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MANEKI į USD kaina?
Dabartinė MANEKI kaina USD valiuta yra $ 0.0013864. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Maneki rinkos kapitalizacija?
MANEKI rinkos kapitalizacija yra $ 12.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MANEKI apyvartoje?
MANEKI apyvartoje yra 8.86BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MANEKI kaina?
MANEKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02773969804284044USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MANEKI kaina?
MANEKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000845983209043834USD.
Kokia yra MANEKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MANEKI yra $ 62.95KUSD.
Ar MANEKI kaina šiais metais kils?
MANEKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MANEKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:45(UTC+8)

Maneki (MANEKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

