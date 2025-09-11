Akita (AKITA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000005908. Per pastarąsias 24 valandas AKITA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000005779 iki aukščiausios $ 0.0000000595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKITA kaina yra $ 0.00002886, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKITA per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Akita (AKITA) rinkos informacija
No.1537
$ 4.02M
$ 53.98K
$ 5.91M
68.07T
100,000,000,000,000
2021-01-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Akita rinkos kapitalizacija yra $ 4.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.98K. AKITA apyvartoje yra 68.07T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.91M
Akita (AKITA) kainos istorija USD
Stebėkite Akita kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000000355
-0.06%
30 dienų
$ -0.00000000288
-4.65%
60 dienų
$ +0.00000000754
+14.62%
90 dienų
$ +0.00000001103
+22.95%
Akita kainos pokytis šiandien
Šiandien AKITA užfiksuotas $ -0.0000000000355 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Akita 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000288 (-4.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Akita 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AKITA rodiklis pasikeitė $ +0.00000000754 (+14.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Akita 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000001103 (+22.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Akita (AKITA) pokyčius?
AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..
Akita galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Akita investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Akita, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Akita kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Akita (AKITA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Akita (AKITA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Akita prognozes.
Supratimas apie Akita (AKITA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AKITAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Akita (AKITA)
Ieškote, kaip nusipirkti Akita? Viskas paprasta ir patogu! Akita lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.