Daugiau apie AKITA

AKITA Kainos informacija

AKITA Baltoji knyga

AKITA Oficiali svetainė

AKITA Tokenomika

AKITA Kainų prognozė

AKITA Istorija

AKITA pirkimo vadovas

AKITAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AKITA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Akita logotipas

Akita kaina(AKITA)

1 AKITA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000005908
$0.00000005908$0.00000005908
-0.06%1D
USD
Akita (AKITA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:01:23(UTC+8)

Akita (AKITA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000005779
$ 0.00000005779$ 0.00000005779
24 val. žemiausia
$ 0.0000000595
$ 0.0000000595$ 0.0000000595
24 val. aukščiausia

$ 0.00000005779
$ 0.00000005779$ 0.00000005779

$ 0.0000000595
$ 0.0000000595$ 0.0000000595

$ 0.00002886
$ 0.00002886$ 0.00002886

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.06%

-0.96%

-0.96%

Akita (AKITA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000005908. Per pastarąsias 24 valandas AKITA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000005779 iki aukščiausios $ 0.0000000595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKITA kaina yra $ 0.00002886, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKITA per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Akita (AKITA) rinkos informacija

No.1537

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

$ 53.98K
$ 53.98K$ 53.98K

$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M

68.07T
68.07T 68.07T

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

2021-01-01 00:00:00

ETH

Dabartinė Akita rinkos kapitalizacija yra $ 4.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.98K. AKITA apyvartoje yra 68.07T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.91M

Akita (AKITA) kainos istorija USD

Stebėkite Akita kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000000355-0.06%
30 dienų$ -0.00000000288-4.65%
60 dienų$ +0.00000000754+14.62%
90 dienų$ +0.00000001103+22.95%
Akita kainos pokytis šiandien

Šiandien AKITA užfiksuotas $ -0.0000000000355 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Akita 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000288 (-4.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Akita 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AKITA rodiklis pasikeitė $ +0.00000000754 (+14.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Akita 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000001103 (+22.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Akita (AKITA) pokyčius?

Peržiūrėkite Akita kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Akita (AKITA)

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Akita galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Akita investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AKITAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Akita mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Akita, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Akita kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Akita (AKITA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Akita (AKITA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Akita prognozes.

Peržiūrėkite Akita kainos prognozę dabar!

Akita (AKITA) Tokenomika

Supratimas apie Akita (AKITA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AKITAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Akita (AKITA)

Ieškote, kaip nusipirkti Akita? Viskas paprasta ir patogu! Akita lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AKITA į vietos valiutas

1 Akita(AKITA) į VND
0.0015546902
1 Akita(AKITA) į AUD
A$0.0000000892108
1 Akita(AKITA) į GBP
0.0000000431284
1 Akita(AKITA) į EUR
0.000000050218
1 Akita(AKITA) į USD
$0.00000005908
1 Akita(AKITA) į MYR
RM0.0000002493176
1 Akita(AKITA) į TRY
0.0000024394132
1 Akita(AKITA) į JPY
¥0.00000868476
1 Akita(AKITA) į ARS
ARS$0.00008415946
1 Akita(AKITA) į RUB
0.00000503657
1 Akita(AKITA) į INR
0.00000521381
1 Akita(AKITA) į IDR
Rp0.0009685244352
1 Akita(AKITA) į KRW
0.00008228367
1 Akita(AKITA) į PHP
0.0000033799668
1 Akita(AKITA) į EGP
￡E.0.000002844702
1 Akita(AKITA) į BRL
R$0.000000319032
1 Akita(AKITA) į CAD
C$0.0000000815304
1 Akita(AKITA) į BDT
0.000007195944
1 Akita(AKITA) į NGN
0.0000891097732
1 Akita(AKITA) į COP
$0.0002316857648
1 Akita(AKITA) į ZAR
R.0.0000010339
1 Akita(AKITA) į UAH
0.0000024388224
1 Akita(AKITA) į VES
Bs0.00000921648
1 Akita(AKITA) į CLP
$0.00005677588
1 Akita(AKITA) į PKR
Rs0.0000167793108
1 Akita(AKITA) į KZT
0.0000318488464
1 Akita(AKITA) į THB
฿0.000001878744
1 Akita(AKITA) į TWD
NT$0.0000017907148
1 Akita(AKITA) į AED
د.إ0.0000002168236
1 Akita(AKITA) į CHF
Fr0.0000000466732
1 Akita(AKITA) į HKD
HK$0.0000004596424
1 Akita(AKITA) į AMD
֏0.0000225750588
1 Akita(AKITA) į MAD
.د.م0.0000005334924
1 Akita(AKITA) į MXN
$0.0000010994788
1 Akita(AKITA) į SAR
ريال0.00000022155
1 Akita(AKITA) į PLN
0.0000002150512
1 Akita(AKITA) į RON
лв0.0000002558164
1 Akita(AKITA) į SEK
kr0.000000552398
1 Akita(AKITA) į BGN
лв0.0000000986636
1 Akita(AKITA) į HUF
Ft0.0000198721488
1 Akita(AKITA) į CZK
0.0000012329996
1 Akita(AKITA) į KWD
د.ك0.0000000180194
1 Akita(AKITA) į ILS
0.0000001961456
1 Akita(AKITA) į AOA
Kz0.0000538555556
1 Akita(AKITA) į BHD
.د.ب0.00000002227316
1 Akita(AKITA) į BMD
$0.00000005908
1 Akita(AKITA) į DKK
kr0.0000003769304
1 Akita(AKITA) į HNL
L0.0000015484868
1 Akita(AKITA) į MUR
0.0000026916848
1 Akita(AKITA) į NAD
$0.0000010386264
1 Akita(AKITA) į NOK
kr0.0000005872552
1 Akita(AKITA) į NZD
$0.0000000992544
1 Akita(AKITA) į PAB
B/.0.00000005908
1 Akita(AKITA) į PGK
K0.0000002504992
1 Akita(AKITA) į QAR
ر.ق0.0000002150512
1 Akita(AKITA) į RSD
дин.0.0000059192252

Akita išteklius

Išsamesnei Akita analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Akita svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Akita

Kiek Akita(AKITA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AKITA kaina USD valiuta yra 0.00000005908USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AKITA į USD kaina?
Dabartinė AKITA kaina USD valiuta yra $ 0.00000005908. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Akita rinkos kapitalizacija?
AKITA rinkos kapitalizacija yra $ 4.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AKITA apyvartoje?
AKITA apyvartoje yra 68.07TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AKITA kaina?
AKITA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00002886USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AKITA kaina?
AKITA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AKITA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AKITA yra $ 53.98KUSD.
Ar AKITA kaina šiais metais kils?
AKITA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AKITA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:01:23(UTC+8)

Akita (AKITA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AKITA-į-USD skaičiuoklė

Suma

AKITA
AKITA
USD
USD

1 AKITA = 0.0000 USD

Prekiauti AKITA

AKITAUSDT
$0.00000005908
$0.00000005908$0.00000005908
-0.08%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis