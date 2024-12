Winter Arc(WINTER)이란?

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Winter Arc (WINTER) 리소스 공식 웹사이트