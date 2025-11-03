Moolah (MOOLAH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01143887 $ 0.01143887 $ 0.01143887 24h alacsony $ 0.01311151 $ 0.01311151 $ 0.01311151 24h magas 24h alacsony $ 0.01143887$ 0.01143887 $ 0.01143887 24h magas $ 0.01311151$ 0.01311151 $ 0.01311151 Minden idők csúcspontja $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 Legalacsonyabb ár $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Árváltozás (1H) -4.55% Árváltozás (1D) -6.24% Árváltozás (7D) +28.20% Árváltozás (7D) +28.20%

Moolah (MOOLAH) valós idejű ár: $0.01160682. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOOLAH legalacsonyabb ára $ 0.01143887, legmagasabb ára pedig $ 0.01311151 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOOLAH valaha volt legmagasabb ára $ 0.01318652, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0034949 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOOLAH változása a következő volt: -4.55% az elmúlt órában, -6.24% az elmúlt 24 órában, és +28.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moolah (MOOLAH) piaci információk

Piaci érték $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Moolah jelenlegi piaci plafonja $ 11.61M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOOLAH keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.61M.