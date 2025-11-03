LILLY ($LILLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00100833 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.60% Árváltozás (1D) -3.62% Árváltozás (7D) -29.51%

LILLY ($LILLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$LILLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $LILLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00100833, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $LILLY változása a következő volt: -2.60% az elmúlt órában, -3.62% az elmúlt 24 órában, és -29.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LILLY ($LILLY) piaci információk

Piaci érték $ 228.66K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 228.66K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) LILLY jelenlegi piaci plafonja $ 228.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $LILLY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 228.66K.