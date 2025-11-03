TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gap Tooth Lizard ár ma 0.000003 USD. Kövesd nyomon a(z) $GAPPY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $GAPPY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gap Tooth Lizard ár ma 0.000003 USD. Kövesd nyomon a(z) $GAPPY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $GAPPY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $GAPPY

$GAPPY árinformációk

Mi a(z) $GAPPY

$GAPPY hivatalos webhely

$GAPPY tokenomikai adatai

$GAPPY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gap Tooth Lizard Logó

Gap Tooth Lizard Ár ($GAPPY)

Nem listázott

1 $GAPPY-USD élő ár:

--
----
-35.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:34 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000303
$ 0.00000303$ 0.00000303
24h alacsony
$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488
24h magas

$ 0.00000303
$ 0.00000303$ 0.00000303

$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488

$ 0.00004032
$ 0.00004032$ 0.00004032

$ 0.00000427
$ 0.00000427$ 0.00000427

-35.69%

-38.04%

-59.77%

-59.77%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) valós idejű ár: $0.000003. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GAPPY legalacsonyabb ára $ 0.00000303, legmagasabb ára pedig $ 0.00000488 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GAPPY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004032, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000427 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GAPPY változása a következő volt: -35.69% az elmúlt órában, -38.04% az elmúlt 24 órában, és -59.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) piaci információk

$ 299.77K
$ 299.77K$ 299.77K

--
----

$ 299.77K
$ 299.77K$ 299.77K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

A(z) Gap Tooth Lizard jelenlegi piaci plafonja $ 299.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GAPPY keringésben lévő tokenszáma 99.91B, és a teljes tokenszám 99906805287.48557. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 299.77K.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) árelőzmények USD

A(z) Gap Tooth LizardUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gap Tooth Lizard USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000021809.
A(z) Gap Tooth Lizard USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000025020.
A(z) Gap Tooth Lizard USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-38.04%
30 nap$ -0.0000021809-72.69%
60 nap$ -0.0000025020-83.40%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gap Tooth Lizard árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gap Tooth Lizard ($GAPPY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gap Tooth Lizard ($GAPPY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gap Tooth Lizard rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gap Tooth Lizard árelőrejelzését most!

$GAPPY helyi valutákra

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gap Tooth Lizard ($GAPPY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $GAPPY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Mennyit ér ma a(z) Gap Tooth Lizard ($GAPPY)?
A(z) élő $GAPPY ár a(z) USD esetében 0.0000030 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $GAPPY ára a(z) USD esetében?
A(z) $GAPPY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000030. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gap Tooth Lizard piaci plafonja?
A(z) $GAPPY piaci plafonja $ 299.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $GAPPY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $GAPPY keringésben lévő tokenszáma 99.91B USD.
Mi volt a(z) $GAPPY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $GAPPY mindenkori legmagasabb ára 0.00004032 USD.
Mi volt a(z) $GAPPY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $GAPPY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000427 USD.
Mekkora a(z) $GAPPY kereskedési volumene?
A(z) $GAPPY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $GAPPY ára emelkedni fog idén?
A(z) $GAPPY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $GAPPY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:34 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,127.62
$108,127.62$108,127.62

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02356
$0.02356$0.02356

-10.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0823
$1.0823$1.0823

-14.23%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.65
$180.65$180.65

-1.70%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,127.62
$108,127.62$108,127.62

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.65
$180.65$180.65

-1.70%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.79
$87.79$87.79

-0.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4431
$2.4431$2.4431

-2.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05798
$0.05798$0.05798

+189.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002159
$0.000000002159$0.000000002159

+396.32%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007367
$0.00007367$0.00007367

+101.22%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%