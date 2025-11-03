Gap Tooth Lizard ($GAPPY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000303 $ 0.00000303 $ 0.00000303 24h alacsony $ 0.00000488 $ 0.00000488 $ 0.00000488 24h magas 24h alacsony $ 0.00000303$ 0.00000303 $ 0.00000303 24h magas $ 0.00000488$ 0.00000488 $ 0.00000488 Minden idők csúcspontja $ 0.00004032$ 0.00004032 $ 0.00004032 Legalacsonyabb ár $ 0.00000427$ 0.00000427 $ 0.00000427 Árváltozás (1H) -35.69% Árváltozás (1D) -38.04% Árváltozás (7D) -59.77% Árváltozás (7D) -59.77%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) valós idejű ár: $0.000003. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GAPPY legalacsonyabb ára $ 0.00000303, legmagasabb ára pedig $ 0.00000488 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GAPPY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004032, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000427 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GAPPY változása a következő volt: -35.69% az elmúlt órában, -38.04% az elmúlt 24 órában, és -59.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) piaci információk

Piaci érték $ 299.77K$ 299.77K $ 299.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 299.77K$ 299.77K $ 299.77K Forgalomban lévő készlet 99.91B 99.91B 99.91B Teljes tokenszám 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

A(z) Gap Tooth Lizard jelenlegi piaci plafonja $ 299.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GAPPY keringésben lévő tokenszáma 99.91B, és a teljes tokenszám 99906805287.48557. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 299.77K.