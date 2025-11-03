Base Strategy (BASTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +4.89% Árváltozás (1D) +4.07% Árváltozás (7D) -5.33%

Base Strategy (BASTR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASTR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASTR változása a következő volt: +4.89% az elmúlt órában, +4.07% az elmúlt 24 órában, és -5.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Strategy (BASTR) piaci információk

Piaci érték $ 311.61K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 311.61K Forgalomban lévő készlet 97.42B Teljes tokenszám 97,419,999,946.6814

A(z) Base Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 311.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASTR keringésben lévő tokenszáma 97.42B, és a teljes tokenszám 97419999946.6814. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 311.61K.