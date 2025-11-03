AGiXT (AGIXT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00123839 $ 0.00123839 $ 0.00123839 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00123839$ 0.00123839 $ 0.00123839 Minden idők csúcspontja $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -5.83% Árváltozás (1D) -29.72% Árváltozás (7D) +59.90% Árváltozás (7D) +59.90%

AGiXT (AGIXT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AGIXT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00123839 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AGIXT valaha volt legmagasabb ára $ 0.104418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AGIXT változása a következő volt: -5.83% az elmúlt órában, -29.72% az elmúlt 24 órában, és +59.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AGiXT (AGIXT) piaci információk

Piaci érték $ 854.14K$ 854.14K $ 854.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 854.14K$ 854.14K $ 854.14K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

A(z) AGiXT jelenlegi piaci plafonja $ 854.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AGIXT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999837.38. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 854.14K.