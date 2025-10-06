Mi a(z) Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall's stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall (RECALL) tokenomikai adatai

Recall Forrás

A(z) Recall alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Recall Mennyit ér ma a(z) Recall (RECALL)? A(z) élő RECALL ár a(z) USD esetében 0.2581 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) RECALL ára a(z) USD esetében? $ 0.2581 . Keresd fel a A(z) RECALL jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Recall piaci plafonja? A(z) RECALL piaci plafonja $ 51.90M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) RECALL keringésben lévő tokenszáma? A(z) RECALL keringésben lévő tokenszáma 201.07M USD . Mi volt a(z) RECALL mindenkori legmagasabb ára? A(z) RECALL mindenkori legmagasabb ára 0.8448301237691339 USD . Mi volt a(z) RECALL mindenkori legmagasabb ár? A(z) RECALL mindenkori legalacsonyabb ára 0.2689544073225574 USD . Mekkora a(z) RECALL kereskedési volumene? A(z) RECALL élő 24 órás kereskedési volumene $ 277.17K USD . A(z) RECALL ára emelkedni fog idén? A(z) RECALL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RECALL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Recall (RECALL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

