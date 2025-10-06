TőzsdeDEX+
A(z) élő Recall ár ma 0.2581 USD. Kövesd nyomon a(z) RECALL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RECALL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RECALL

RECALL árinformációk

Mi a(z) RECALL

RECALL fehér könyv

RECALL hivatalos webhely

RECALL tokenomikai adatai

RECALL árelőrejelzés

RECALL előzmények

RECALL Vásárlási útmutató

RECALL-fiat valutaváltó

RECALL spot

RECALL USDT-M futuresügyletek

Recall Logó

Recall árfolyam(RECALL)

1 RECALL-USD élő ár:

$0.2584
-9.90%1D
USD
Recall (RECALL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:18:43 (UTC+8)

Recall (RECALL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.2527
24h alacsony
$ 0.3055
24h magas

$ 0.2527
$ 0.3055
$ 0.8448301237691339
$ 0.2689544073225574
+0.74%

-9.90%

-39.72%

-39.72%

Recall (RECALL) valós idejű ár: $ 0.2581. Az elmúlt 24 órában, a(z)RECALL legalacsonyabb ára $ 0.2527, legmagasabb ára pedig $ 0.3055 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RECALL valaha volt legmagasabb ára $ 0.8448301237691339, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.2689544073225574 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RECALL változása a következő volt: +0.74% az elmúlt órában, -9.90% az elmúlt 24 órában, és -39.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Recall (RECALL) piaci információk

No.460

$ 51.90M
$ 277.17K
$ 258.10M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

A(z) Recall jelenlegi piaci plafonja $ 51.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 277.17K. A(z) RECALL keringésben lévő tokenszáma 201.07M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 258.10M.

Recall (RECALL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Recall mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.028392-9.90%
30 nap$ +0.1081+72.06%
60 nap$ +0.1081+72.06%
90 nap$ +0.1081+72.06%
Recall árváltozása ma

A mai napon a(z) RECALL ára $ -0.028392 (-9.90%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Recall 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.1081 (+72.06%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Recall 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RECALL ára $ +0.1081 (+72.06%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Recall 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.1081 (+72.06%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Recall (RECALL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Recall árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Recall befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RECALL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Recall a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Recall vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Recall árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Recall (RECALL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Recall (RECALL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Recall rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Recall árelőrejelzését most!

Recall (RECALL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Recall (RECALL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RECALL token kapcsán!

Hogyan vásárolj Recall (RECALL)

A következőt szeretnél vásárolni: Recall? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Recall eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RECALL helyi valutákra

1 Recall(RECALL) - VND
6,791.9015
1 Recall(RECALL) - AUD
A$0.392312
1 Recall(RECALL) - GBP
0.196156
1 Recall(RECALL) - EUR
0.221966
1 Recall(RECALL) - USD
$0.2581
1 Recall(RECALL) - MYR
RM1.081439
1 Recall(RECALL) - TRY
10.853105
1 Recall(RECALL) - JPY
¥39.7474
1 Recall(RECALL) - ARS
ARS$373.514577
1 Recall(RECALL) - RUB
20.648
1 Recall(RECALL) - INR
22.914118
1 Recall(RECALL) - IDR
Rp4,301.664946
1 Recall(RECALL) - PHP
15.181442
1 Recall(RECALL) - EGP
￡E.12.184901
1 Recall(RECALL) - BRL
R$1.391159
1 Recall(RECALL) - CAD
C$0.36134
1 Recall(RECALL) - BDT
31.648222
1 Recall(RECALL) - NGN
375.143188
1 Recall(RECALL) - COP
$1,000.385276
1 Recall(RECALL) - ZAR
R.4.462549
1 Recall(RECALL) - UAH
10.853105
1 Recall(RECALL) - TZS
T.Sh.637.282453
1 Recall(RECALL) - VES
Bs57.0401
1 Recall(RECALL) - CLP
$243.3883
1 Recall(RECALL) - PKR
Rs73.344277
1 Recall(RECALL) - KZT
137.138854
1 Recall(RECALL) - THB
฿8.36244
1 Recall(RECALL) - TWD
NT$7.954642
1 Recall(RECALL) - AED
د.إ0.947227
1 Recall(RECALL) - CHF
Fr0.20648
1 Recall(RECALL) - HKD
HK$2.005437
1 Recall(RECALL) - AMD
֏99.038132
1 Recall(RECALL) - MAD
.د.م2.397749
1 Recall(RECALL) - MXN
$4.785174
1 Recall(RECALL) - SAR
ريال0.967875
1 Recall(RECALL) - ETB
Br39.897098
1 Recall(RECALL) - KES
KSh33.343939
1 Recall(RECALL) - JOD
د.أ0.1829929
1 Recall(RECALL) - PLN
0.949808
1 Recall(RECALL) - RON
лв1.13564
1 Recall(RECALL) - SEK
kr2.446788
1 Recall(RECALL) - BGN
лв0.436189
1 Recall(RECALL) - HUF
Ft86.726762
1 Recall(RECALL) - CZK
5.443329
1 Recall(RECALL) - KWD
د.ك0.0792367
1 Recall(RECALL) - ILS
0.838825
1 Recall(RECALL) - BOB
Bs1.788633
1 Recall(RECALL) - AZN
0.43877
1 Recall(RECALL) - TJS
SM2.384844
1 Recall(RECALL) - GEL
0.699451
1 Recall(RECALL) - AOA
Kz235.276217
1 Recall(RECALL) - BHD
.د.ب0.0973037
1 Recall(RECALL) - BMD
$0.2581
1 Recall(RECALL) - DKK
kr1.669907
1 Recall(RECALL) - HNL
L6.811259
1 Recall(RECALL) - MUR
11.857114
1 Recall(RECALL) - NAD
$4.49094
1 Recall(RECALL) - NOK
kr2.60681
1 Recall(RECALL) - NZD
$0.449094
1 Recall(RECALL) - PAB
B/.0.2581
1 Recall(RECALL) - PGK
K1.091763
1 Recall(RECALL) - QAR
ر.ق0.942065
1 Recall(RECALL) - RSD
дин.26.220379
1 Recall(RECALL) - UZS
soʻm3,109.637839
1 Recall(RECALL) - ALL
L21.682981
1 Recall(RECALL) - ANG
ƒ0.461999
1 Recall(RECALL) - AWG
ƒ0.461999
1 Recall(RECALL) - BBD
$0.5162
1 Recall(RECALL) - BAM
KM0.436189
1 Recall(RECALL) - BIF
Fr759.0721
1 Recall(RECALL) - BND
$0.33553
1 Recall(RECALL) - BSD
$0.2581
1 Recall(RECALL) - JMD
$41.567005
1 Recall(RECALL) - KHR
1,036.545086
1 Recall(RECALL) - KMF
Fr109.9506
1 Recall(RECALL) - LAK
5,610.869453
1 Recall(RECALL) - LKR
රු78.857293
1 Recall(RECALL) - MDL
L4.36189
1 Recall(RECALL) - MGA
Ar1,162.61145
1 Recall(RECALL) - MOP
P2.072543
1 Recall(RECALL) - MVR
3.94893
1 Recall(RECALL) - MWK
MK448.869453
1 Recall(RECALL) - MZN
MT16.49259
1 Recall(RECALL) - NPR
रु36.732792
1 Recall(RECALL) - PYG
1,830.4452
1 Recall(RECALL) - RWF
Fr376.0517
1 Recall(RECALL) - SBD
$2.124163
1 Recall(RECALL) - SCR
3.832785
1 Recall(RECALL) - SRD
$9.93685
1 Recall(RECALL) - SVC
$2.266118
1 Recall(RECALL) - SZL
L4.488359
1 Recall(RECALL) - TMT
m0.90335
1 Recall(RECALL) - TND
د.ت0.758814
1 Recall(RECALL) - TTD
$1.752499
1 Recall(RECALL) - UGX
Sh902.3176
1 Recall(RECALL) - XAF
Fr146.6008
1 Recall(RECALL) - XCD
$0.69687
1 Recall(RECALL) - XOF
Fr146.6008
1 Recall(RECALL) - XPF
Fr26.5843
1 Recall(RECALL) - BWP
P3.476607
1 Recall(RECALL) - BZD
$0.518781
1 Recall(RECALL) - CVE
$24.687265
1 Recall(RECALL) - DJF
Fr45.9418
1 Recall(RECALL) - DOP
$16.639707
1 Recall(RECALL) - DZD
د.ج33.545257
1 Recall(RECALL) - FJD
$0.585887
1 Recall(RECALL) - GNF
Fr2,244.1795
1 Recall(RECALL) - GTQ
Q1.984789
1 Recall(RECALL) - GYD
$54.188095
1 Recall(RECALL) - ISK
kr32.2625

Recall Forrás

A(z) Recall alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Recall Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Recall

Mennyit ér ma a(z) Recall (RECALL)?
A(z) élő RECALL ár a(z) USD esetében 0.2581 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RECALL ára a(z) USD esetében?
A(z) RECALL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2581. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Recall piaci plafonja?
A(z) RECALL piaci plafonja $ 51.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RECALL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RECALL keringésben lévő tokenszáma 201.07M USD.
Mi volt a(z) RECALL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RECALL mindenkori legmagasabb ára 0.8448301237691339 USD.
Mi volt a(z) RECALL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RECALL mindenkori legalacsonyabb ára 0.2689544073225574 USD.
Mekkora a(z) RECALL kereskedési volumene?
A(z) RECALL élő 24 órás kereskedési volumene $ 277.17K USD.
A(z) RECALL ára emelkedni fog idén?
A(z) RECALL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RECALL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:18:43 (UTC+8)

Recall (RECALL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

RECALL-USD kalkulátor

Összeg

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.2581 USD

RECALL kereskedés

RECALL/USDC
$0.2581
$0.2581$0.2581
-10.35%
RECALL/USDT
$0.2584
$0.2584$0.2584
-9.87%

